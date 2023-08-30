自由廣場》颱風將至 市長飛去中國

◎ 陳啟濃

台北市長蔣萬安拋下即將面臨颱風到來的台北市民，飛往中國上海展開所謂的「雙城論壇」。面對可能的風雨不想守護陪伴台北市民，還高談有副市長李四川處理市政，請問台北市民是選李四川還是你蔣萬安當市長。這樣的不把重大市政放在心上，已經說明了他把跟中共關係的建立，擺在守護市民生命財產安全的前面。

蔣萬安認為只有對話才能維持兩岸穩定，「對話」是最直接的溝通，個人與團體之間的關係維繫都需要對話。然而個人與團體之間的對話，要有彼此尊重作為前提，把對方看成有獨立人格的個體與承認團體的組織地位，這些條件都沒有了，再多的對話只是對牛彈琴，只會各懷鬼胎，甚至自貶人格。

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如果「對話」就能帶來穩定，人與人都不會有衝突，國家與國家就不會有戰爭。更何況台灣面對的是專制的中共政權，這個政權濫殺無辜，爭權奪利，對於台灣不懷好意，一心想用武力併吞台灣。甚至砸重金發動認知戰，動搖台灣的安定生活，混淆台灣人的國家認同，分化台灣的民心士氣，想要不戰而屈人之兵。

蔣萬安沒有資格把自己視為「和平安定」的使者，和平不是談出來的，和平是靠國家擁有的實力捍衛出來的。請問蔣萬安是以甚麼身分跟中共對話？單單是台北市長的身分嗎？還是根本台北市獨立出來，跟中華民國沒有任何行政上的隸屬。蔣萬安敢透過對話提出希望中共不要再用武力恫嚇台灣嗎？有信心公開提出自己是中華民國台北市市長的身分嗎？

充其量蔣萬安興趣滿滿去參加雙城論壇，只是再一次讓中共的統戰工作消費罷了，所謂的雙城論壇只會讓國際社會再度懷疑台灣人反共守護國家的決心，只是讓中共再一次把「雙城」都讓世界認知為是中華人民共和國不可分割的城市。

（作者是政治評論員）

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