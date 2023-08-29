自由開講》從中日外交危機看國民黨及郭台銘

◎邱志偉

近日因為日本福島第一核電廠開始向海洋排放核廢水，這是自2013年後日本最大的一次的核廢水排放行動，雖然從聯合國國際原子能總署（IAEA）再到美國國務院都一再強調日本排廢水的輻射風險低，是符合安全標準。然而，從排放當日至今，亞洲多數國家都無明顯反應，但中國及港澳卻出現強烈反彈，特別是中國開始出現十年前的反日運動，波及面已經上升至外交層級，甚至對日本在中國的僑民可能都有安全危害，中國究竟目的為何值得觀察。但同一時間，也看到國民黨對此蠢蠢欲動，同時郭台銘也宣布參選總統，到底這又對台灣民主有何關聯，將是本文觀察重點。

日本福島第一核電廠含氚廢水排海，中國趁機炒作反日情緒，香港澳門也跟進。圖為香港親中團體廿四日聚集抗議日本首相岸田文雄。（路透社）

首先，我們要先談中國從21世紀以來，已經多起的反日運動。說實在話，對中共而言，反日是沒有道理的。連毛澤東都說過，若沒有日本當年侵略中國，讓國民黨無暇剿共，就沒有今天的共產黨。1972年當中華民國被趕出聯合國時，日本很快的就轉向承認北京的中華人民共和國，日本在往後也成為中國貿易的重要推手與援助國。甚至六四天安門事件爆發時，日本天皇率先訪中也為中國遭到世界貿易制裁，開出了新的契機，讓中國逐步走出了經濟回頭路的陰霾。

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但從1990年代末期開始，中日關係就愈形惡劣，其關鍵所在就是日本與中國的共同利益逐漸消失。根據中國與日本研究大師、哈佛大學教授傅高義（Ezra F. Vogel）生前著作《中國與日本：傅高義的歷史思索》（China and Japan：Facing History）提到，中國對日本態度的轉向關鍵有三，簡單來說就是：蘇聯、經濟、台灣三個角色。

蘇聯垮台讓冷戰格局改變，中日曾有的大患鄰居消失，彼此矛盾就開始產生，而當日本倒向反共親美陣營，對中國來說就是巨大威脅，尤其擔心日本的軍事實力提升，危及中國安全。另一方面，從經濟面向來說，中國不再片面仰賴日本，當中國成為世界工廠，日本角色自然邊緣化。最相似的對象就是台灣，當年台商大舉西進，對改善中國經濟特區的投資環境，有巨大幫助，如今中國早不放在眼裡，而這也是郭台銘現在的處境。而日本從李登輝以來，逐漸加強台日關係，到現在麻生前首相來台灣，直接強調台日安全休戚與共，當然對中國來說也是芒刺在背。

上述是傅高義教授的觀察，我們也可以從這幾個跡象來說，中日關係的質變關鍵就在共同利益不存，而台日的價值理念愈形珍貴，也讓中日台三邊，甚至加入美國角色進去的話，四邊關係已經出現很大變化。所以，從2005、2010、2012年數次的反日運動，多少都和中共的民族主義有關，因為問題不外乎就是歷史問題及釣魚島問題，而這些都是中共當年統治最重要的正當性。

如今，若再看中日面對核廢水議題，也可以說就是中國找到一個更好切入點，來一次回饋這些年來，日本配合美國的諸多貿易制裁、安全合作，讓中國已經必須要釋放其民族主義能量的時刻。否則，以中國民眾疫情前赴日觀光人數龐大，又有諸多日商在中國投資情況來看，由民間出現的反日浪潮並不合理，政治與外交因素恐怕才是關鍵。

而這題又為何與國民黨有關？這幾年來，我們可以看到國民黨的一個巨大矛盾，那就是到底要親美日、還是遠美日。雖然在馬總統時代，曾強調其外交路線叫做「親美、友日、和中」但從國民黨這幾年來，美豬、日本福島食品的議題上來看，親中、遠美日似乎才是主旋律。國民黨幾乎是找到機會，就要醜化美日，要用各種以健康之名、政治利益之實的運作方式，圖謀獲取利益。

但到了選舉，就在本月初侯友宜才訪日結束，強調國民黨對日本的重視等，下個月又要馬上訪美，到底國民黨要走哪一條路，我們實在看的很模糊，相信美日駐台館處也點滴在心頭。

另一點更讓人困惑的是，國民黨在能源議題上，一再強調核電的乾淨與安全，卻又在食品問題上強調其可怕。民進黨在意的核電的安全性與貯藏槽的處理問題，國民黨卻像是無頭蒼蠅的漫天反對，邏輯卻是自相矛盾，甚至連按歐盟標準核電非綠電都能搞不清楚。

圖為鴻海集團創辦人郭台銘昨日於台北市張榮發基金會召開「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布參選總統。（資料照）

如今，郭台銘也宣布將要投入總統大選。但對國民黨最大的考驗在，國民黨固然生氣，但由於沒有辦理正式初選、郭台銘更非黨員，毫無反對的正當性也不知該如何以對。這就跟國民黨的台日關係一樣，沒有邏輯、毫無戰略目標，只剩下跟中共的算計一樣，只要有政治利益就支持、沒有政治利益就反對。但無論如何，郭台銘的參選至少證明一件事情，台灣的民主制度給予每位參選人公平參選的空間，這是和中國最大不同之處。郭台銘參選都必須說出，被中國沒收財產也沒關係，但和台灣做生意、從政最大的保障是，這裡是民主自由的國度，有法律保障人身自由與參政權利，不會因為參選被沒收財產。台灣更是一個講信用、重盟友的國家，不做背信忘義的事情，只要堅持民主自由價值，都是台灣的共同朋友！

（立法委員）

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