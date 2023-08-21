自由開講》談擁抱核電可能禍害台灣

◎陳逸南

依自由時報8月20日A3版「國民黨兩路並進擁核攻台獨」報導指出，面對二○二四總統及立委選舉，國民黨中央與總統參選人侯友宜早有共識並定調這場選戰就是「戰爭ＶＳ.和平」、「黑暗ＶＳ.光明」的選擇。至於「黑暗ＶＳ.光明」，國民黨主席朱立倫與侯友宜也已聯手多時，質疑民進黨「非核家園」政策不可行，向選民訴求會造成台灣缺電，並站在擁核的立場上，主張核一、核二、核三延役，並有條件重啟核四。

國民黨主席朱立倫（左）與總統參選人侯友宜（右），近日發表政見質疑民進黨「非核家園」政策不可行，向選民訴求會造成台灣缺電，並站在擁核的立場上，主張核一、核二、核三延役，並有條件重啟核四。（資料照）

我們了解目前世界核電廠的服役年限平均為33年。而台灣核一、核二、核三電廠的商業運轉均已超過33年。如下述，

請繼續往下閱讀...

（作者提供）

目前，我們對於核廢料之處理及最終處置，仍是束手無策，尤其是使用過的燃料棒（高階核廢料），核一廠的高階核廢料「卡關」在中期乾式貯存階段，核二廠的高階核廢料，仍有部分燃料棒無法從反應爐卸除，此為罕見的情形，核二廠如何「延役」呢？又核一電廠的部分設施已經被拆除，更不可能「延役」，是一項事實。

核四電廠當時在建造過程中，層層發包，大量變更原有設計，目前已封存9年（2014年8月~2023年8月），廠內管線的老化變質，在所難免，使用安全性堪慮，是可想而知的事。如果重啟核四，不幸發生核子事故或核災，那不僅僅是死傷多少人，而是災民們有家歸不得，見不到「光明」，且更為「黑暗」。擁抱核電可能禍害台灣。

（科技法律工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法