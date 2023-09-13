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自由廣場》（林保華專欄）習近平不懂經濟，救面子更重要

2023/09/13 05:30

中國情勢嚴峻的經濟低迷，外電紛紛評論習近平無計可施。《華爾街日報》近日報導說，儘管經濟學家呼籲儘快推出強而有力的刺激措施，但中共似乎不為所動，究其原因，在於習近平偏好撙節的意識形態，對相關刺激措施沒興趣，美國總統拜登甚至因而歸納出習近平忙到無力攻台的判斷。

偏好撙節說到了問題的要點，「撙節」是中共經濟建設的革命傳統，建國以後，除了政治運動，經濟上就是「增產節約」運動，「增產」搞成大躍進，節約年年老調重彈，「三反運動」之一就是「反浪費」，毛語錄有一句：「浪費是極大的犯罪」。但鄧小平逆毛行事，在經濟上改革開放，一九九二年南巡講話時更說「發展是硬道理」，帶動中國經濟飛躍成為世界工廠。

習近平否定鄧小平的路線，除了否定改革開放，自然也否定「發展是硬道理」，在他以為，經濟成長很自然，他甚至企圖閉關鎖國，這是他不了解中國經濟已經融入世界，不可能單靠內循環來「自給自足」，而他的外循環不過是從美國盜竊科技關鍵技術。

文革導致許多地方停產，毛澤東還胡亂批示撥款支援「世界革命」，周恩來、李先念千方百計「撙節」也無力挽救中國經濟；鄧小平接手後被迫改革開放，吸引外資。今年是「習記」一代一路十週年，中國雖藉此讓若干窮國墮入債務陷阱，以致內政外交都被中國控制；但中國的財政支出卻也因而捉襟見肘，諷刺的是，非洲好些國家出現排中暴力，中國外交被迫從非洲轉進中東，但習近平不死心，今年還要召開一帶一路十週年的慶祝大會死撐面子。

既然主張「共同富裕」，有專家建議向全民派發現金或消費券以刺激內需，但被否決，因為貪官污吏何其多，這些東西怎麼可能發都得到人民手裡？拿不到的人豈不是要「尋釁滋事」而動搖維穩？何況這是「不勞而獲」，違背馬克思主義。

我認為習近平不了解中國目前經濟形勢的嚴峻，他腦子裡沒有「救經濟」的觀念，自他從政以來，除了短暫在北方吃紅二代的老本，一九八○年代中期也是改革開放派的大將項南，把習調到福建發展，以後就在福建、浙江、上海任職，那時中國經濟一路向上，尤其沿海富庶地區，前人已為他鋪好路，他只須批批公文即可。

經濟低迷需要資金投入，中國表面歡迎外資，卻對必要數據蓋牌，還到處搜查抓間諜，外資怎敢進來？國企效益低下，依靠民企嗎？今年七月十九日由中共中央、國務院發佈民企卅一條，八月一日再由發改委發佈民企廿八條，都對民企投資與發展做出許多承諾。然而八月下旬北京朝陽區，率先要求轄區內多個工業園區的企業無條件搬遷，理由是「違建」，原來是要他們遷往「習記」另一標竿的雄安新區鬼城，以圖挽救習近平面子，於是民企多少條都作廢了，蘋果要避免被中國報復，富士康遷廠到雄安新區是不二之選。

（作者是資深時事評論員）

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