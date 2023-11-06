自由開講》共同富裕、欲富同共雙輸

◎涂醒哲

中共總書記習近平在二十大報告中表示：「中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民「共同富裕」的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。」

中國官方媒體新華社在報導中解釋，所謂共同富裕「不是一部分人和一部分地區的富裕，而是全體人民的富裕」，這有別於1992年鄧小平寫入黨章的「鼓勵一部分地區和一部分人先富起來，逐步消滅貧窮⋯⋯」的主張。

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鄧小平認為，平均發展是不可能的，「實際上是共同落後，共同貧窮」。他說，「農村、城市都要允許一部分人先富起來，勤勞致富是正當的。」（又稱「先富論」）先富帶動後富，逐步走向共同富裕。

「共同富裕」是從毛澤東時期就提出的口號。中共最擅長的就是口號和宣示，習近平二十大的報告重提共同富裕，現在看起來只是好大喜功、滿嘴謊言！

「共同富裕」是從毛澤東時期就提出的口號。中共最擅長的就是口號和宣示，習近平二十大的報告重提共同富裕，現在看起來只是好大喜功、滿嘴謊言！（美聯社）



因為實際上來「聽其言、觀其行」，中共的做法顯然與追求「共同富裕」背道而馳。事實上，他們骨子要執行的是「欲富同共」。

你沒有看錯，是「欲富同共」，不是「共同富裕」。

中文字的奧妙，就在可以從右邊讀過來，也可以從左邊讀過來。當習近平提出「共同富裕」的口號時，基於對中國倒行逆施的了解，應該要從右邊讀過來，也就是「欲富同共」而不是「共同富裕」。

這幾年來，中共不斷向外擴張版圖。軍艦、軍機頻繁越線恐嚇台灣，不斷實施軍事演習，在東南亞延伸海權。中國挑釁各國、窮兵黷武都需要耗費許多財源，國庫都快被掏空了。現在中共面臨財務窘迫、瀕臨破產，正需要資金挹注時，這些企業當然要有所貢獻，把之前共產黨讓你賺的錢拿回來填補。畢竟這些賺錢機會中共認為都是共產黨的恩惠和賞賜，此時捐回來一些並不為過。

因此習近平表面上要「共同富裕」，但近年來的作為，就是打擊房地產、打擊教育、打擊演藝人員、打擊網路媒體大亨、打擊不同調的政敵……。簡單講就是要把這些容易賺錢致富的人，多年累積的財富搶奪過來，把他們的公司和財產收歸國有、民退國進。

有些人傻傻地負隅頑抗或批評共產黨的作為，結果不是鎯鐺入獄就是失勢、被消失；有些雖說宣誓效忠，光靠喊的，捐錢不夠多還是要被迫落寞地辭職、歸鄕；只有一些捐出上幾百上千億人民幣的企業老闆，還可以苟延殘存，繼續賺錢。

簡單講就是如果你還要繼續有錢，你就是要「同共」，要跟「共產黨共享」、要向共產黨效忠。因為習近平心裡就是認為，你能夠賺那麼多的錢，都是共產黨同意、給你特權，你才可以賺到這些錢。把你取走一些錢，你還是要心懷感激、謝主隆恩。

但這種殺雞取卵的做法，怎麼能夠「共同富裕」呢？頂多是逼商人表態挺共產黨、挺九二共識、挺習近平。也就是從「重生產」的路走回「重分配」的老路線。但這樣子真的可以共同富裕嗎？

如果不再生產、不再賺錢，只是把有錢人的錢拿來重新分配（其實大部分都是進共產黨的口袋），就好像殺雞取卵、劫富濟共，短期內先搜括一些錢再說。但如此一來，嚇走國際資金，打死創意，聰明、努力的人不敢再創業。社會和人民就只能慢慢邁向共同貧窮、衰退，根本無法做到共同富裕。

因此，我説習近平這招是「欲富同共」而不是「共同富裕」。

幾年下來的驗證結果，中國的房地產、股市、資本市場，哪一個不是受創嚴重。連被一國一制的香港經濟都是一蹶不振，成為亞洲四小龍之末，東方明珠蒙塵，這是何其可悲的情況。

可以說「共同富裕」和「欲富同共」雙輸！習近平就是中共邁向滅亡、衰敗的始作俑者。

（前立法委員，前衞生署長）

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