晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》外資逃出中國／藍白竟要重啟服貿

2024/03/23 05:30

◎ 秦靖

著名中國問題專家章家敦在《國會山報》撰文指出，中國股市自2021年達到高峰以來，市值已經蒸發七兆美元（約台幣222兆）。中國的經濟正在迅速崩潰，而習近平決心將中國帶往「錯誤」的方向，例如：習近平要求絕對服從，中國股票的走勢總是受到政府獨裁政策的影響，而不是公司績效本身；習近平對台灣及菲律賓的好戰言論，導致投資人一直從中國市場撤資。華爾街認為中國已經越來越不值得投資了。

但是，國民黨與民眾黨卻獨愛中國市場，從去年底總統大選期間就不斷提及「重啟服貿」的議題，以中國也是個大籃子，可以放雞蛋為由，要台灣與中國和平相處、做朋友。

國民黨在立委席次比民進黨多「一」席，聯手民眾黨的話，絕對可以發揮「神擋殺神、佛擋殺佛」的效果，肆無忌憚地通過中配四年拿身分證、重啟服貿等所有的媚中政策，將台灣所有的雞蛋獻給中國。

香港立法會近日三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），主張「九二共識」、「和平統一」的國民黨也可以如法炮製，讓祖國統一的春秋大業沒有「反對者」。

遂行中國意志的立法院在國民黨與民眾黨合作下開張，台灣人民用民主選票期許「三黨不過半」的監督制衡初衷早已走味、變調，徐巧芯更擅妄曲解成台灣民意挺服貿，支持將雞蛋放在中國這個大籃子。

短短幾個月，不知許多人是否有種悔不當初的無奈。下架民進黨，換人做看看，上架的國民黨與民眾黨有讓台灣立法更有品質，台灣主權更加伸張嗎？

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書