自由廣場》外資逃出中國／藍白竟要重啟服貿

◎ 秦靖

著名中國問題專家章家敦在《國會山報》撰文指出，中國股市自2021年達到高峰以來，市值已經蒸發七兆美元（約台幣222兆）。中國的經濟正在迅速崩潰，而習近平決心將中國帶往「錯誤」的方向，例如：習近平要求絕對服從，中國股票的走勢總是受到政府獨裁政策的影響，而不是公司績效本身；習近平對台灣及菲律賓的好戰言論，導致投資人一直從中國市場撤資。華爾街認為中國已經越來越不值得投資了。

但是，國民黨與民眾黨卻獨愛中國市場，從去年底總統大選期間就不斷提及「重啟服貿」的議題，以中國也是個大籃子，可以放雞蛋為由，要台灣與中國和平相處、做朋友。

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國民黨在立委席次比民進黨多「一」席，聯手民眾黨的話，絕對可以發揮「神擋殺神、佛擋殺佛」的效果，肆無忌憚地通過中配四年拿身分證、重啟服貿等所有的媚中政策，將台灣所有的雞蛋獻給中國。

香港立法會近日三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），主張「九二共識」、「和平統一」的國民黨也可以如法炮製，讓祖國統一的春秋大業沒有「反對者」。

遂行中國意志的立法院在國民黨與民眾黨合作下開張，台灣人民用民主選票期許「三黨不過半」的監督制衡初衷早已走味、變調，徐巧芯更擅妄曲解成台灣民意挺服貿，支持將雞蛋放在中國這個大籃子。

短短幾個月，不知許多人是否有種悔不當初的無奈。下架民進黨，換人做看看，上架的國民黨與民眾黨有讓台灣立法更有品質，台灣主權更加伸張嗎？

（作者是教育工作者）

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