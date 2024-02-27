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自由開講》中國經濟低迷下的台商投資大退潮

2024/02/27 09:58

◎宮臨冬

隨著2023年的到來，台商對中國的投資再度創下歷史新低，這一趨勢與外資減少對中投資的趨勢相呼應，凸顯了中國經濟低迷的現實。究其原因，既有中國經濟內在結構問題的困擾，也受到國際政經情勢的影響。然而，這股投資大退潮並非偶然，而是台商為了應對風險、分散佈局的戰略抉擇，這一現象引發了台商和學者的廣泛討論。

陸委會17日臉書發文指出，近年台商布局全球分散風險的成效顯著，赴中投資金額及占比節節下降，已從2010年83.8%降至2023年11.4%。 （圖取自陸委會臉書粉專）

全球投資佈局重組：中國不再是首選

在近年來全球地緣政治動盪情勢的影響下，台商的投資策略出現了明顯轉變。根據台灣官方數據，台商對中國的投資比例持續下降，由2010年的83.8%降至2023年的11.4%，再創新低。陸委會的統計數據顯示，台商對中國的投資金額和比例均呈現節節下降之勢。這一趨勢的背後，反映了台商積極調整全球佈局，降低對中國的投資，轉而提升對東南亞等地的投資比重，以分散生產風險。這種戰略轉變意味著，中國已不再是台商的首選投資目的地。

經濟環境與投資考量：東南亞儼然新熱點

在台商眼中，中國不再是投資的樂土。赴中台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」常務理事徐正文指出，台商對中國的投資逐年遞減，主要原因之一是勞力密集型企業不再以中國為首選對象，轉而偏向東南亞等地。中國經濟的低迷和投資環境的惡化，使得台商對中國市場失去信心。相對地，東南亞地區因其優越的地理位置、成熟的供應鏈以及相對穩定的政治環境，成為了新的投資熱點。這種轉移不僅體現了台商的智慧和戰略眼光，也促進了東南亞地區經濟的發展。

服務業投資的增長：產業結構調整的一環

而值得注意的是，儘管台商對中國製造業的投資呈現下滑趨勢，但對中國服務業的投資卻在持續增加。華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信指出，雖然製造業投資額較大，但服務業投資仍有所增長。例如，美國知名連鎖賣場好市多在中國的擴張計劃就是一例。這種產業結構調整的背後，反映了台商對中國市場的重新定位和布局。儘管面臨種種挑戰，但台商對中國市場的投資信心並未完全喪失，他們仍在尋找著新的增長點和商機。

兩岸官方立場：褒貶不一的解讀

對於台商對中國投資的現狀，兩岸官方的解讀卻大相徑庭。中國國台辦強調台商在中國的生產經營整體穩定，兩岸貿易維持高位運作，並表示台商對中國持續發展的信心更加堅定。然而，台灣陸委會則警示台商注意中國經濟下行和政治風險，建議提前因應。這種褒貶不一的立場，凸顯了兩岸對於台商投資動向的分歧和對未來走向的不確定性。

結語

中國經濟低迷對台商投資產生了重大影響，使得台商紛紛將投資目標轉向東南亞等地。儘管中國官方試圖宣揚台商投資中國的穩定性，然而外界對中國經濟的不信心導致外資撤離，進一步加劇了中國經濟困境。對台灣而言，積極拓展多元化的投資市場，並適時調整投資策略，將更有利於台灣企業的發展與穩健成長。

（中共研究人員）

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