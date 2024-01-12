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自由開講》維持和平現狀的根本在國防

2024/01/12 10:48

◎Chris Hsu

有人說民進黨執政，青年上戰場，兩岸戰爭風險升高，但事實正好相反。

中國要對台動武，絕非取決當下是哪個黨執政，而是發動軍事行動，能否解決中國統治階層所面臨的問題。例如政局不穩、經濟衰退等，需要透過一場對外戰爭轉移國內矛盾，樹立統治權威，而此時台灣的防衛狀態、外交處境會成為中國統治階層決策的關鍵因素。

想像你是中國領導人，你希望發動戰爭來換取個人政治威望，你會選擇哪個目標？是一個缺乏戰備、人民抵抗意志薄弱、國際關係孤立的國家，還是積極整軍經武、人民清楚自己面臨戰事時的角色、與盟友關係堅定的國家？

二戰時納粹德國席捲全歐，妄圖透過犧牲捷克、波蘭主權換取和平，以為躲在馬其諾防線就高枕無憂的法國，換來的是德國的閃電戰，6週投降；此時瑞士迅速動員40萬軍人，20萬後勤人員，縱使被軸心國包圍，仍能在二戰期間保持中立。

澤倫斯基在2019競選總統時的政見是要改善烏俄關係，是個親俄派，這使俄國誤判若動武，烏克蘭人民會望風而降，戰爭於是爆發。若我們投給處處妨礙軍購的國民黨，投給主張「兩岸一家親」，外交路線曖昧不明的民眾黨，我們的國防能順利發展嗎？我們的外交能讓盟友信賴嗎？

國民黨總統候選人侯友宜（左）與民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（報社合成）

自助者人助，若我們沒有抵抗意志，不停對外釋放「我們害怕戰爭」的訊息，就是告訴中國，動用軍事手段我們就會馬上投降，就是告訴盟友，我們不值得援助，反而置台灣於戰爭的風險之中。

Si vis pacem, para bellum 汝欲和平，必先備戰。這次選舉吾人最重視國防外交，他們雖不若民生議題般與生活息息相關，但現今我們隔壁有個虎視眈眈的惡鄰，若沒有足夠的國防與外交，我們珍惜的生活方式可能毀於一旦，屆時又怎有餘力顧及其他重要議題？

歷史教師

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