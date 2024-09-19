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自由開講》試著理解 林依晨「我是成都人」的說法

2024/09/19 17:00

◎薛廣澤


零負評女神林依晨日前在中國綜藝節目一句「我是成都人」遭網友炎上，曾在政大教過她的韓國語文學系兼任講師朱立熙也在臉書直言，教過一些優秀的交換生，但不記得教過「成都人」，還拜託教師節不要再傳簡訊給他。風波後林依晨在一場公開活動中說：「成都、台北、宜蘭是祖父母、外祖父母和自己生長的地方，沒有這些地方就沒有現在的我，請大家理解。」

林依晨在中國節目上表態「我是成都人」，引發熱議。（翻攝自微博）林依晨在中國節目上表態「我是成都人」，引發熱議。（翻攝自微博）

筆者的父親祖籍是中國山東省膠縣（現稱膠南市），1949年6月偕祖父、大伯及姑母隨軍來台，他們倉皇的、無奈的來到這陌生島嶼，舉目無親、自力更生。父親的中國元配後來改嫁，他乃娶世居台東縣台東鎮（現稱台東市）的我的母親。父親後來努力向學曾在1959年及1962年兩次通過「現役軍人轉任公務人員考試」，在擔任公職一段時間後，因祖父年事已高須就近照顧而改經營麵食業。

作家李光福所寫的《芋仔番薯一家親-戀戀曾文溪》一書，描繪一群被稱為「外來族群」的人，在興建曾文水庫過程中犧牲奉獻的血淚史。這些無名英雄和他們的在地眷屬，雖然來自不同的族群，使用不同的方言，卻能和平共處，同心協力的朝共同目標邁進—讓台灣這塊土地更美好。筆者即是書名所稱外省人和本省人結合所生下的芋仔番薯，前總統蔡英文說過：「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同道歉。」旨哉斯言，如要解決分裂國家的認同問題，除了制定不同族群權力分享的政治架構外，其癥結還是在於兼顧不同族群的真實感受與需求。

林依晨的一句「我是成都人」招致不少批評和辱罵，但一個人的認同涉及本身的認知、情感、經驗及價值，現代公民應具有法律之前人人「平等」，「理性」的態度及抉擇，願意「奮鬥」就有機會獲得學歷及財富，以及維護尊嚴及追求表現等多種素養。

同住在台灣這塊土地上 「族群融合」很重要

在不斷強調「地球村」觀念的此時，吾人必須深刻了解「族群融合」的重要，不管是來自中國哪一個省分，閩南人、客家人、原住民或新住民（外籍人士），每個人都曾經或正在為台灣這塊土地努力奮鬥。「撕裂」是一種嚴重的傷害，是破壞和諧的劊子手！大家同住在台灣這塊土地上，正在享用前人留下的成果，怎樣讓台灣更美、更好，讓所有居住在台灣的人更和諧相處，才是大家應該一起努力的目標！

（作者為高中教師）

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