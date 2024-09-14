自由開講》房市崩盤連鎖反應：中國鋼鐵業「脊梁」逐漸坍塌

◎二弄

在一個自稱「製造業脊梁」的國家，鋼鐵產業的崩潰竟然來得如此之快。從「堅如鐵」到「鏽蝕」，中國鋼鐵業的轉變令人震驚卻又無可奈何。正如同山東鋼鐵集團董事長侯軍所言，這個曾經光輝的產業如今進入了「寒冬期」，甚至更準確地說，已經是「冰河時期」。儘管他們希望只是寒冬的短暫難熬，但事實上，這個冬天恐怕會持續很久，甚至可能永遠改變中國鋼鐵業的面貌。

中國房市疲軟導致鋼價暴跌，掀起鋼鐵廠倒閉潮。（歐新社檔案照）

鋼鐵業的衰落從何而來？

這一切的始作俑者無疑是中國房地產泡沫的破滅。自恒大集團在2020年爆發債務危機以來，房地產市場的連鎖反應不斷衝擊各行各業，而鋼鐵業成為最大的受害者之一。曾經每年消耗上億噸鋼鐵的房地產業，如今因為龐大的債務和市場的萎縮，對鋼鐵的需求急劇下滑。據中國鋼鐵協會的數據，2023年中國粗鋼消費量僅為9.33億噸，與2020年巔峰時的10.5億噸相比，減少了超過1億噸。這樣的下滑趨勢，讓原本以房地產和基建為支柱的鋼鐵產業無法避免地陷入困境。

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再者，鋼鐵行業的競爭態勢也越來越殘酷。根據統計，中國247家鋼廠中，2024年上半年有超過八成的鋼廠出現虧損，總虧損額達114億元人民幣。面對這樣慘淡的數據，鋼鐵企業只能咬緊牙關，卻依然難以脫困境。領先的鞍鋼集團在2024年上半年虧損達26.79億元，安陽鋼鐵與馬鋼的虧損也分別達到12.6億與11.48億元，這些數字如同一記記重擊，直接打碎了「中國製造業脊梁」的光環。

海外市場成為鋼鐵業最後的救命稻草？

面對國內市場需求萎縮，中國鋼鐵企業選擇向海外市場大量傾銷，希望以此來填補國內市場的空白。然而，這種行為卻引發了國際市場的強烈反彈。根據市場數據，2023年中國鋼材出口量達到了9026萬噸，創下七年來的新高，年增幅達36.2%。然而，這樣的出口激增不僅沒有挽救國內鋼鐵業，反而引來了全球各國的反傾銷措施，形成了一場無形的貿易戰。

在亞洲，泰國和印度已經對中國的熱軋鋼捲實施了反傾銷稅，而越南則對來自中國的某些類型熱軋鋼展開了調查。在拉丁美洲，智利、墨西哥和巴西等國家也加強了對中國鋼材的關稅壁壘，特別是智利最大的鋼鐵廠「瓦奇帕托」已經無奈地宣布無限期暫停營運，難以抵抗中國鋼材的傾銷壓力。這一連串的反應無疑進一步打擊了中國鋼鐵業，使其陷入更加艱難的境地。

更值得注意的是，日本製鐵在2024年決定終止與中國寶鋼集團長達半世紀的合作，這一舉動不僅象徵著中日經濟合作的一個時代的結束，更預示著外資對中國市場的不信任與逐漸撤離。日本製鐵將資源轉向美國和印度，這顯示出全球鋼鐵產業的版圖正在重新洗牌，而中國鋼鐵業在這場洗牌中顯然處於不利地位。

鋼鐵業危機對台灣的影響：未來如何應對？

面對中國鋼鐵業的崩潰，台灣鋼鐵產業是否會受到波及？這無疑是一個值得深思的問題。

首先，中國鋼材向海外市場傾銷的行為，可能會對台灣鋼鐵市場帶來價格壓力。台灣雖然不是中國鋼鐵出口的主要目標市場，但價格上的競爭無可避免。台灣鋼鐵企業必須警惕來自中國的廉價鋼材可能帶來的衝擊，並提前制定應對策略。

其次，台灣與國際鋼鐵市場的聯動性強，中國鋼鐵出口增長勢必引發國際鋼材價格波動，這對台灣企業的成本控制和市場定價策略提出了更高的要求。如何在這樣一個動盪的市場中保持競爭力，成為台灣鋼鐵業未來必須面對的挑戰。

最後，中國房地產市場的崩盤對台灣房地產市場也有潛在影響。儘管台灣與中國的房地產市場並無直接連動，但台灣許多建材企業與中國有著深厚的貿易往來。中國市場需求的劇減可能會導致這些企業的訂單量下滑，進而影響台灣整體經濟。

中國鋼鐵業的「冰河時期」並非僅僅是這個產業的問題，而是反映了中國整體經濟結構中的深層次問題。台灣在觀察這一波鋼鐵業危機的同時，應該從中吸取經驗教訓。一方面，我們要保持對市場動態的敏銳度，及時應對來自外部的挑戰；另一方面，也應該借此機會強化自身產業結構，尋找更多的出口市場與技術升級的機會。

（作者從商）



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