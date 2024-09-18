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自由開講》荷蘭眾議院挺台！間接戳破中國從話語權操控與臺灣國際地位的角力！

2024/09/18 09:00

◎林哲宇

近期，荷蘭國會通過2758號決議不涉及臺灣地位的聲明，立即引發中國駐荷使館的強烈抗議，中國藉由這一決議，長期在國際場域中封鎖臺灣的外交空間，並以「一個中國」原則壓制臺灣參與國際組織的可能性，本文將從國際關係與話語權的角度，探討中國如何通過聯合國2758號決議進行國際話語操控，並分析臺灣如何透過國際支持來打破這一困局。

近期，荷蘭國會通過2758號決議不涉及臺灣地位的聲明，立即引發中國駐荷使館的強烈抗議。（外交部臉書） 近期，荷蘭國會通過2758號決議不涉及臺灣地位的聲明，立即引發中國駐荷使館的強烈抗議。（外交部臉書）

一、聯合國2758號決議與中國的話語權操控

聯合國2758號決議於1971年通過，該決議承認中華人民共和國政府為中國在聯合國的唯一合法代表，並撤銷對中華民國（臺灣）的承認，中國自此以「2758號決議」為基礎，宣揚「一個中國」原則，試圖將臺灣完全排除在國際組織之外；然而，值得注意的是，2758號決議僅解決了中國在聯合國的代表權問題，並未明確提及臺灣的地位，這一模糊性成為中國話語操控的基礎。

中國利用其在聯合國及其他國際組織中的影響力，宣稱2758號決議確認了臺灣是中國的一部分，並以此封鎖臺灣在國際場域中的參與權，北京政府多次引用這一決議，要求各國和國際組織不與臺灣建立官方關係，阻止臺灣加入包括世界衛生組織（WHO）在內的各類國際機構，試圖在全球舞台上削弱臺灣的國際聲音。

二、中國如何利用國際話語權打壓臺灣

中國在國際組織中運用話語權的手段主要有兩種；首先是利用其在國際組織中的影響力，特別是在聯合國這樣的多邊機構內，對臺灣的外交活動進行封鎖，中國經常以經濟和政治手段施壓其他國家，要求其支持「一個中國」政策，並反對臺灣以任何名義參與國際事務，這種「統一戰線」式的外交壓力，使得許多國家選擇屈從於中國的經濟利益，而在臺灣問題上採取低調或迴避的態度。

其次，利用其在國際機構中的代表性和話語權，塑造有利於自身的國際輿論，例如，在每次聯合國或其他國際組織中關於臺灣的討論中，中國代表往往會強調2758號決議的「一個中國」原則，並以此為依據，要求將臺灣排除在討論之外，中國也會對與臺灣有任何官方往來的國家發出外交抗議，甚至採取經濟報復行動，以迫使這些國家改變立場。

荷蘭國會通過的聲明，強調2758號決議並未涉及臺灣地位，這正是臺灣外交的一大突破，該聲明的通過表明，國際社會中有越來越多的國家開始質疑中國對2758號決議的過度解讀，並開始重新審視臺灣在國際組織中的地位。

三、臺灣如何利用國際支持打破局面

面對中國的話語操控，臺灣並未被動應對，而是積極尋求國際支持，臺灣政府通過各種外交手段，與理念相近的國家加強合作，並努力將臺灣的國際參與問題帶入國際討論平台，臺灣的民主制度、自由市場和人權記錄使其在國際社會中獲得了不少支持，特別是在美國、日本、歐盟等國家中，臺灣的國際地位問題逐漸得到更多的關注。

臺灣還積極參與國際非政府組織（NGO）、國際運動會和其他國際活動，通過「公民外交」來提升臺灣的國際形象和聲量；此外，臺灣在應對全球健康危機（如COVID-19疫情）中展現了強大的公共衛生能力，並以「臺灣模式」獲得了廣泛的國際讚譽，這些努力使得臺灣在國際輿論中得到更多的正面關注，進一步挑戰了中國對臺灣問題的話語壟斷。

四、國際秩序與話語權的博弈

中國對2758號決議的話語權操控，反映了當前國際秩序中的一場博弈，隨著中國在經濟、軍事和外交上的崛起，中國正試圖重塑國際秩序，特別是在涉及其核心利益的議題上，臺灣問題正是這場博弈的核心之一，中國試圖透過強化其國際話語權，將「一個中國」原則內化為國際秩序的一部分，並以此維護其自身利益。

然而，這一策略正面臨來自國際社會的反制，隨著越來越多的國家開始重新審視臺灣問題，臺灣在國際舞台上正逐漸獲得更多的支持，荷蘭國會通過的聲明即是一例，表明臺灣問題在國際輿論中的地位正逐漸發生變化，這種變化反映了國際社會對中國話語權操控的抵制，並可能成為未來國際秩序博弈中的一個重要趨勢。

結論

中國透過對聯合國2758號決議的操控，長期在國際組織中封鎖臺灣的外交空間，這是中國話語權操控的重要戰略目標之一，而臺灣正積極利用國際支持來打破這一困境，並通過民主、自由等價值觀尋求更多國家的支持，未來，中國與國際社會圍繞臺灣問題的話語權博弈將繼續發展，臺灣能否突破中國的話語壟斷，將取決於國際輿論的走向及全球主要國家的態度，在這場國際秩序的博弈中，臺灣的聲音和國際支持將成為關鍵因素。

（作者為政大政治系學生）

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