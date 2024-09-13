自由開講》台灣動保下一頁：借鏡紐西蘭黏鼠板政策

◎秦書淮

上個月可說是台灣的動保討論月，從八月初動保團體力促的《動保法》修法公聽會，到月底新版《動物展演管理辦法》終結鯨豚秀，皆引起廣大迴響。然而較為邊緣的動保議題，尤其是被視為「害蟲」的動物，例如老鼠的處境，仍是乏人問津。

紐西蘭為了提升動物福祉，利用法規一步步邁向無黏鼠板國家，成功。（圖片來源：iStock.jpg，作者提供）

餐廳或住家若出現老鼠，放置黏鼠板可能是民眾第一個想到的解決方案，這種看似簡單方便的捕鼠工具，實際上帶給動物無法想像的痛苦。

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禁用黏鼠板國際趨勢 紐、德、荷、英、挪威、冰島已全面禁用或限用

禁用黏鼠板已是國際趨勢，紐西蘭、挪威、德國、荷蘭、英國、冰島已全面禁用或限用，而紐西蘭作為限制黏鼠板的先驅，為了提升動物福祉，利用法規一步步邁向無黏鼠板國家，成功案例值得台灣借鑒。

紐西蘭2009年頒布針對黏膠陷阱（黏鼠板） 的法規—Animal Welfare （Glueboard Traps） Order 2009，明文規定除了經過核准的情況外，2015年起任何人不得銷售與使用黏鼠板，違者將會面臨罰款或牢獄之災。

紐國病媒防治業者等特定人員 可申請使用黏鼠板但門檻高

紐西蘭並非完全禁止黏鼠板，病媒防治業者等特定人員在符合公共利益（包括生物安全、生態保育、公共衛生等），而且詳細評估確認沒有可行替代方案時，可以跟一級產業部（MPI）申請許可使用或銷售黏鼠板。

然而申請門檻相當高，審核時將考量使用時間、區域、目的、方式，以及陷阱數量、品牌、類型、尺寸等，也必須針對特定物種，同時符合國家動物福利諮詢委員會制定的準則。值得注意的是，紐西蘭自禁令正式施行以來，申請使用黏鼠板的次數逐年下降，更在2021年達到零批准使用。

期待台灣動保法也能加入限制黏鼠板的條文，更呼籲中央主管機關「農業部」參考紐西蘭案例，擬定有效政策，解決台灣黏鼠板氾濫的現況，大幅減少動物痛苦，帶領台灣邁向重視動物福祉的國家，讓國際看見台灣！

（作者為台灣友善動物協會（KiTA）倡議專員）

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