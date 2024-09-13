林志潔評評理》中國影視滲透、營造法治假象

中國近年狂拍各種律政劇和法庭劇，企圖塑造「我們也是法治國家」的虛假形象。 當你不斷看到這些電視劇，還會認為中國是一個沒有法治的極權國家嗎？這個現象值得台灣高度關注，我們必須面對運用戲劇包裝的外宣與滲透。

◎ 林志潔

中國近年狂拍各種律政劇和法庭劇，企圖塑造「我們也是法治國家」的虛假形象。

例如「玫瑰之戰」一劇，談律師和律師事務所經營，每一集環繞一個具體案件，例如離婚，例如遺產，例如車禍，例如明星與經紀人的合約糾紛。而最新一部是「我們與法庭的距離」，製作單位之一是「中國最高人民法院影視中心」，描述小市民得以靠司法解決紛爭，介紹各種法庭制度。這些戲劇所呈現的法庭，寬敞明亮，法官嚴謹，檢辯雙方攻防有序，表面看來一切公開透明。

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作者提醒這個現象值得台灣高度關注，我們必須面對運用戲劇包裝的外宣與滲透。（取自林志潔貼文）

當你不斷看到這些電視劇，還會認為中國是一個沒有法治的極權國家嗎？這個現象值得台灣高度關注，我們必須面對運用戲劇包裝的外宣與滲透。

在這些戲劇中，絕對不會出現批評政府而被以煽惑罪入獄的被告；也不可能討論公安逮捕抗議爛尾樓的苦主之後，究竟依照怎樣的程序，對他們進行人身自由的拘束；當然也不會去拍許多維權律師的事務所遭到莫名其妙吊照，或者去拍人權律師「被失蹤」的案件。

中國式的法治，並無民主制度支撐，習近平與中國最高法院多次宣稱「堅決抵制司法獨立」。在私權紛爭上，中國為了因應經濟發展，牽涉許多外商，有被迫跟國際接軌的壓力。但在憲法、刑法、行政法、刑事訴訟法，這種涉及高度統治權的議題，絕對拍不出也不敢拍相關的律政劇。

真相是，北京大學退休法學教授賀衛方，近期接受香港南華早報訪問，談到中國法治時，他委婉表示，一些受到廣泛關注的重大案件，在司法程序中並未得到基本公平處理。而針對企業作出的巨額罰款及懲罰，也沒有公開聽證及公平的審訊。

作為法治與人權的支持者，賀衛方深受各界敬仰，但他遭受中共長期打壓和監控，被多次查封微信。中共這種沒有權力分立、以司法不獨立為榮的政黨，竟然隔海與台灣某些政客唱和，批評台灣「沒有司法獨立、操控司法」，其臉皮之厚與無恥之無下限，還真令人驚駭！

台灣人民必須深刻理解，中共的中國式法治，並非民主法治，真正沒有司法獨立的是中共，法律於它不過是統治的武器罷了。反觀台灣司法，是解嚴後歷經多次改革，一步一腳印走到今日，願台灣人民珍惜並保護這樣的民主資產，勿受中共外宣所迷惑！

（作者是行政院政務顧問／陽明交大教授）

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