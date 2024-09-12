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自由開講》警惕文化統戰：中國如何藉由網紅滲透台灣輿論場域

2024/09/12 21:30

◎缺理

隨著數位時代的迅速發展，社群媒體已成為全球溝通與信息傳播的主要管道之一。然而，在這股熱潮背後，卻隱藏著更為複雜且具威脅性的問題——文化統戰。近日，百萬YouTuber波特王揭露，中共正透過經濟手段拉攏台灣網紅前往中國拍攝，意圖以此方式滲透台灣的輿論場域，並進一步操控對中國的輿論印象。這一波操作，不僅僅是媒體影響力的擴展，更涉及到一種極具威脅性的文化侵略。

百萬YouTuber波特王揭露，中共正透過經濟手段拉攏台灣網紅前往中國拍攝，意圖以此方式滲透台灣的輿論場域。（翻攝自臉書）百萬YouTuber波特王揭露，中共正透過經濟手段拉攏台灣網紅前往中國拍攝，意圖以此方式滲透台灣的輿論場域。（翻攝自臉書）

根據波特王的觀察，中共為達成其政治目的，開始針對台灣的網紅群體施加影響。他指出，第二波赴中拍片的網紅已經浮現，這些網紅刻意吹捧新疆，營造一種「新疆是安全且友善」的假象。這類影片往往試圖淡化國際社會對新疆再教育營的關注，試圖塑造「集中營都是誤解」的錯誤印象。

數據顯示，2024年上半年，已有數十位台灣網紅前往中國，其中不乏訂閱數達數萬乃至數十萬的大型帳號。而根據波特王的說法，這些網紅在中國所拍攝的影片，常常被投放至中國官方或與其相關的媒體平台進行宣傳。這類影片不僅內容偏向歌頌中國，還特別針對一些敏感地區如新疆進行正面宣傳，意圖削弱外界對這些地區人權問題的質疑。

在這場文化統戰中，經濟利益成為中共拉攏台灣網紅的重要手段。據業內人士透露，中共會為這些網紅提供高額酬勞及拍攝資金，甚至全額贊助他們的旅程費用，藉此吸引他們前往中國拍片。以新疆地區為例，據推測，僅2023年下半年，中共在這方面的投入就已達數千萬人民幣。而這些被吸引的台灣網紅，無形中成為中共推廣政治意識形態的工具。

投入數千萬人民幣 吸引台灣網紅赴中拍「宣傳」片

然而，值得注意的是，這些網紅大多不會直接承認自己受到中共的影響。他們往往強調此次行程純屬私人行為，甚至表示沒有任何商業合作或政治目的。這種說法在短期內或許可以消弭部分觀眾的質疑，但長期來看，這種刻意回避背後動機的行為，無疑會讓觀眾對他們的信任度產生懷疑。

對於這種文化統戰的滲透，台灣社會必須保持高度警覺。首先，政府應加強對網紅影響力的監管，特別是針對那些前往中國拍片的網紅。其次，媒體與學術界也應積極揭露這些影片背後的政治動機，幫助民眾看清真相。此外，社會各界應鼓勵年輕世代提高媒體素養，培養他們對媒體信息的批判性思考能力，避免被帶有偏見的信息所誤導。

同時，數據顯示，台灣青少年對社交媒體的依賴程度逐年增加，這意味著這一族群容易受到外部信息的影響。根據2023年一項針對台灣中學生的調查，超過60%的受訪者表示，他們經常通過YouTube或Instagram等平台獲取時事信息，而其中有約30%的受訪者表示，他們會主動關注來自中國的網紅或內容創作者。這種情況下，若不加強媒體識別能力的教育，恐將為未來台灣輿論的走向埋下隱患。

在這場看不見硝煙的文化戰爭中，台灣社會面臨的挑戰前所未有。中共透過拉攏台灣網紅進行文化統戰的行為，無疑是試圖操控輿論、分化台灣社會的典型手段。對此，台灣各界必須齊心協力，共同抵禦這一滲透行為。唯有如此，我們才能確保台灣的自由、民主價值不被侵蝕，並守護我們的未來世代不被誤導。唯有警醒並積極應對，我們才能在這場無形的戰爭中站穩腳步，守住台灣的輿論陣地。

（作者從事補教業）

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