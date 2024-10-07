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胡，怎麼說》賴總統一句真話、二個數字破除「偽祖國」！

胡文輝

胡文輝

2024/10/07 05:30

◎ 胡文輝

中華民國一一三歲。

中華人民共和國七十五歲。

論年紀，中華人民共和國絕對不是中華民國人民的祖國！

賴清德總統五日在台北大巨蛋舉行的國慶晚會上，用上述一句真話、兩個數字，破除「偽祖國」的假象與迷思。

賴清德總統五日在台北大巨蛋舉行的國慶晚會上，致詞提到中華民國已113歲，對岸的中華人民共和國才75歲，年紀上來說「絕對不是中華民國人民的祖國」。（總統府提供）賴清德總統五日在台北大巨蛋舉行的國慶晚會上，致詞提到中華民國已113歲，對岸的中華人民共和國才75歲，年紀上來說「絕對不是中華民國人民的祖國」。（總統府提供）

因為賴總統的話太真太白，兩個國家年紀差很大、兩個國慶日不同、兩個國家互不隸屬的實況很清楚的呈現。紅藍黨政媒網紅長期炮製的「偽祖國」，在真相強光照射下，頓時無所遁形！

藍軍中國國民黨一邊奉中國為「祖國」、一邊喊捍衛中華民國，紅軍中國共產黨借藍軍之手操作︰中國就是祖國，中華人民共和國就是世界上只有的一個中國。所以，藍軍把中國當祖國，就是認中華人民共和國為祖國，根本就是「認賊作祖」！

「偽祖國」被一真話、二數字輕輕戳破，長期用「偽祖國」自欺欺人的紅藍黨政媒網紅一干人等，惱羞成怒，趙少康、蔡正元、凌濤等等馬上就開口大罵，藍泛赤紅的媒體、網紅更連番用惡言對賴總統人身攻擊。

其實，他們罵的越急、越狠、越怒，就更凸顯賴清德總統講的越對、破偽打假力道越強、越直接打中他們的心窩要害，他們配合中國統戰製造出「偽祖國」，自己信它、拜它、擁抱它，「認賊作祖」也就罷了，更無恥的是，拿「偽祖國」來欺騙台灣人民，以消滅台灣人民扺抗中國併吞的意志與決心。

馬英九近來充當中共炒作「疑賴論」的代言人，「相信習近平、不信賴清德」是他唱合的統戰主旋律。但是，賴清德一句真話、兩個數字，就擊潰馬英九所有「偽祖國」濫言。

何況，中華民國、中華人民共和國兩國互不隸屬，除了論年紀，更可論主權、論歷史、論治理…。因此，中華人民共和國千方百計、耍盡陰毒狠辣手段，就是要殺死比它年紀大、仍健在的中華民國。馬英九等就是幫凶。

其實，賴清德那樣說以破除偽祖國，就是希望大家不分黨派一齊好好愛國家，不過，對馬英九這類人，再怎麼勸他為台灣著想也是徒然！

（作者為資深媒體人）

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