自由開講》臺灣的國防演進：李登輝的改革與影響

◎茜茜

前總統在其任內進行的國防改革，對臺灣的國防現代化和國際軍事合作起到了深遠的影響，他推動的「軍隊國家化」政策，減少了軍中的政黨色彩，並任用文人擔任國防部長，這些舉措都為臺灣的國防體系奠定了現代化的基礎；此外，他通過積極對外軍購，尤其是與美國的軍事合作，大幅提升了臺灣的軍事能力；本文將分析李登輝的國防改革貢獻、與國際合作的成效，以及臺灣未來國防發展的方向。

李登輝的國防改革貢獻

李登輝的國防改革包括結束動員戡亂時期臨時條款，設立國家安全會議和國家安全局，改組國防機構等措施，這些舉措不僅提升了臺灣的國防效率，還確保了軍隊的國家化，減少了軍中的政黨影響力，李登輝還任用文人出任國防部長，如陳履安和孫震，這些舉措有助於建立專業化的國防體系；此外，他推動的「精實案」精簡高層，充實基層，進一步強化了臺灣的國防實力。

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台灣前總統李登輝。（資料照）

李登輝與國際合作

李登輝在國防改革中積極與國際合作，特別是與美國的軍事合作，他的對外軍購政策顯著提升了臺灣的軍事能力，並實質廢除了「八一七公報」的限制，這些舉措不僅強化了臺美軍事聯繫，還促進了戰時臺美軍事合作的空間，李登輝任內，臺灣對外軍購金額居世界前列，這些軍購包括戰機、潛艦等先進武器裝備，大幅提升了國軍的戰力。

李登輝國防改革的效果

李登輝的國防改革不僅在硬體、軟體和人員方面全面提升了臺灣的國防實力，還為臺灣在第三次海峽危機期間提供了穩定的基礎；冷戰結束後，歐美國家的軍火商面臨訂單減少的危機，而李登輝的積極態度和臺灣的民主化形象，使得臺灣成為軍購的重要市場，這些軍購有效提升了臺灣的防衛能力，並象徵著臺美關係的質變。

臺灣國防的未來方向

臺灣未來的國防發展可以從以下幾個方向進步；首先，持續提升軍隊的專業化和現代化，加強軍事訓練和戰備能力；其次，進一步深化與國際盟友的軍事合作，特別是與美國、日本等國家的聯合軍演和情報分享；第三，加強本土軍工產業的發展，提升自主國防科技和武器研發能力；最後，強化全民國防教育，提高國民的國防意識和參與度。

結論

李前總統的國防改革對臺灣的國防現代化和國際軍事合作具有深遠的影響，他的改革措施不僅提升了臺灣的國防實力，還為未來的政黨輪替和國防發展提供了穩定的基礎，通過與國際盟友的合作，臺灣在面對中國威脅時，能夠更有信心和實力；未來，臺灣應持續推進國防改革，提升軍事能力，確保國家安全與穩定。

（作者為研究生）

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