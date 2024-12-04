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社論》何不以「民主統一」迎戰「民主獨立」

2024/12/04 05:30

十天前，國民黨全代會，黨代表劉旭明提案：紅統，不利於選舉，要讓全國同胞知道，國民黨講的統一前面還有自由民主，追求十四億人的民主，要讓台灣人知道這個差別。這位黨代表，相當勇於逆風。「馬終統」、「朱隊友」，面對北京兄弟黨，從來不敢把「自由民主」跟「中國統一」連結起來，「專制統一」、「民族統一」，乃是唯一的選擇，或更露骨地說是「被選擇」。這位黨代表，十分有骨氣，尤其正逢「馬終統」邀請中國師生來台交流，而北京將針對賴總統出訪對台發動軍演之際，「中國台北來、中國台灣去」，就是不交流「自由民主」！

長期以來，國民黨外來精英，總是自我吹噓，世界觀、人生觀、價值觀都比本土派高人一等。兩岸關係方面，他們也認為本土派是井底之蛙，不像他們非常了解地緣政治，所以「兩岸終極統一」，才是最有見識的結論，維持現狀、台灣獨立都是土得要死的自取滅亡。他們謹守北京「民主人權、道路制度不容挑戰」的紅線，台灣主權也唯「一中原則」是從，遂走入今天的死巷。而韓戰以來，西方便確立了「台灣地位未定論」的政策，直到今天更是由隱而顯。美國是這個準則的指標，不論中美關係如何起伏，美國既避免因台灣與中國衝突、戰爭，也絕不會把台灣當交易品。因為，台灣的戰略價值無法取代，失去台灣意味著失去太平洋的西半部，美國失去全球盟友信任，領導地位亦將不保。

「馬終統」、「朱隊友」，向來鼓吹開放、交流。但也始終避談，兩岸交流是要把台灣的自由、民主、法治、人權、多元交流到中國去，還是要讓一黨專政交流到台灣來？他們痛批本土政權閉關自守，卻從來不談北京矮化台灣的前提。台灣人民到中國被失蹤、被認罪、被判刑（例如李明哲），他們只是等著「領賞」刑滿釋放的消息，中國、香港人民被迫害，他們更不敢吭一聲，海外中國民主人士也拒絕往來，他們到底演的是哪齣戲？在國際面向，亦復如此。專制中國敵對民主國家，他們自動站在中國隊。

中國師生來台交流，解放軍照三餐襲擾台灣。「馬終統」（被）安排的統戰戲碼，好像台灣人民被武嚇得很舒服。「必須相信習近平」，「賴總統沒有回應習近平的善意」，「兩岸的問題兩岸自己解決，沒有其他外國介入的空間」，「馬終統」為馬習會付出的代價真的不小。不僅台灣，中國師生來台期間，中俄聯合空中戰略巡航。日本偵獲中俄聯合編隊航經對馬海峽及日本海區域，韓國也偵獲中俄軍機進入該國東部和南部海域的防空識別區，兩國紛紛向中國抗議、關切。中國師生扮白臉，解放軍扮黑臉，所謂的「避戰謀和」，與歐巴馬同時執政的馬英九，也許「豬在風口都會飛」。之後，在川普、拜登戰略調整的照妖鏡下，「馬終統」就現出「投共」的原形了。

「馬終統」、「朱隊友」，也許向北京爭寵方面有矛盾，本質上是大同小異的。國民黨為主的統派，已經從「三民主義統一中國」墮落到「一黨專政統一台灣」，不啻從旁證明「維持獨立現狀」、「台灣正常國家」之必要。從兩蔣以來，所謂的統派，第一是抗拒「中共暴政」，第二是「三民主義統一中國」，也就是，「建立民主、自由、均富的中國」。假使「馬終統」、「朱隊友」有此理想，想必台派也必須給予基本的尊重，因為其中包含了普世價值。如今，他們不此之圖，統派的後起之秀，難道民主台灣、專制統一之間，就走不出第三條路嗎？

依目前的情況，藍綠兩股勢力競爭，「專制統一」與「民主獨立」，顯然是不對稱的論述競爭關係，隨著世代交替，後者必定勝過前者，這是政治的自然定律，不是民進黨比國民黨厲害多少。「專制統一」要壓倒「民主獨立」，唯一的勝算在於中共介入。但事關地緣政治，國際不會置身事外，台灣人民更無投降基因。統派的有識之士，若具有未來眼光，應該將自己重新定位為「民主統派」，跳脫國共專制連線的陷阱，迎向普世價值。如此一來，「民主統一」與「民主獨立」，在台灣的論述市場便各有千秋。唯一要提醒的是，「民主統派」起初會腹背受敵，因為有來自兩岸「專制統派」夾擊，以及面臨資源匱乏的壓力。統派，左右為難，孰以致之？孰令致之？

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