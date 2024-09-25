自由開講》「九二共識」早巳灰飛煙滅

◎劉孔伏

今年八月下旬國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，二十八日與大陸國台辦主任宋濤會談，夏立言重提「九二共識」，認為是現在兩岸交流的政治基礎，反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。這正中中共的下懷，宋濤當即表示高度贊同，並以此為基礎恢復和擴大兩岸交流融合，達到中共「內統計劃」在台灣的進行與實施。

這在台灣及國際社會引起了軒然大波，台灣陸委會在八月二十九日發表新聞稿聲明，認為夏立言罔顧事實，竄改歷史，令國人感到不安與遺憾！而國民黨立即做出針鋒相對的表示，認為夏關立言所言遵照歷史事實，且符合中華民國憲法及其增修條文。馬英九基金會執行長蕭旭岑則指責賴清德總統政府完全不顧兩岸安全，令人不齒！針尖對麥芒，貌似公說公有理、婆說婆有理，見仁見智之不同。實則不然，且聽詳析之。

請繼續往下閱讀...

八月下旬國民黨副主席夏立言（左）率團訪問大陸，二十八日與大陸國台辦主任宋濤（右）會談，夏立言重提「九二共識」，認為是現在兩岸交流的政治基礎，反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。（圖取自國台辦官網）

首先，夏立言這次大陸之行，究竟是受台灣政府或者國民黨中央委派？這是當前台灣的一個嚴重問題，必須要弄明白講清楚。因為台灣現任政治人物受邀到大陸去，他言談舉止代表個人或政府政黨，這一定要明確。不然他發表不負責的言論，甚至胡說八道，造成極其惡劣的影響，卻反而要台灣政府或政黨來背鍋。夏立言是國民黨副主席，他不能夠代表台灣政府，卻接受大陸國台辦邀請並與其主任宋濤進行「政治」會談，這就在道理上說不過去，牛頭不對馬嘴。他是否是國民黨中央委派也存在疑問題，更莫說他代表國民黨廣大黨員發言了。

其次，「九二共識」是海峽兩岸政治團體海基會與海協會達成的會談紀要，其政治基礎是雙方口頭承諾「一個中國，各自表述」，所以未寫入會談紀要。關於這個政治基礎的達成，當時是有波折的。一九九二年十月底，海基會與海協會在香港會談，就有關「一個中國」議題發生爭議而觸礁，無法達成共識。海基會這才建議，「在彼此可以接受的範圍內，各自以口頭方式說明立場」，後獲海協會同意。如果沒有這個政治基礎，那麼就沒有「九二共識」！這是雙方妥協的結果，才有了這個政治基礎。

「一個中國，各自表述」非常重要，關鍵在於它確定並且承認了台海雙方的主權地位 ，才能平等談判。這個口頭承諾中的「一個中國」，意思就是指歷史上的中國，並非單單指中華民國或中華人民共和國；而其中的注重點，關鍵在「各自表述」，台灣表述為中華民國，大陸表述為中華人民共和國，因此不能簡化成「一個中國」的原則。

眾所周知，一九一一年中華民國成立，其疆域領土不僅包括台灣和大陸，而且還包括被中共出賣的不少國土。一九四九年中共是用武裝暴力把中華民國政府驅趕到台灣後，才在北京建立中華人民共和國。從此雙方互不隸屬，各自獨立統治，互不往來。歷史清楚地表明，台灣從來就不是中華人民共和國的疆域領土，中共沒有任何理由說為了領土完整而收復台灣、統一台灣。

「一個中國，各自表述」實際上就是兩國論，一中一台。其實會談雙方心裏都明白，各懷心思，無意說破，急於打破僵局而建立往來關係。中共為何要答應這個口頭承諾呢？事實上道理十分簡單，中共是土匪起家，俗話說：江山易改，本性難移。

中共一直沒有改變土匪流氓本性，口頭承諾可以耍賴皮，有耍流氓手段的空間與地方。莫說口頭承諾，就是白紙黑字板上釘釘，鐵證如山，它也有流氓手段對付。譬如中共入世貿談判觸礁，朱鎔基就下令先答應下來，照單全收，入世貿後束之高閣不落實，它能奈我何？

果然，中共先將口頭承諾簡化為「一個中國」的原則，不提關鍵的「各自表述」，誰提誰就是搞台獨。再用中共自己的大國地位，採取卑鄙無恥的各種流氓手段打壓台灣，威逼利誘建交國聲明承認台灣屬於中華人民共和國，不准出現中華民國字樣和青天白日滿地紅的國旗。千方百計地阻止台灣參加聯合國及其下屬各種組織機構，甚至阻止台灣參加國際會議和國際活動。特別是在二零一九年，習近平發表台灣問題的五點聲明後，「九二共識」完全等同於一個中國、一國兩制，矮化台灣是省級單位，不順從就武統台灣。

中共首先破壞摧毀了「九二共識」的政治基礎

「一個中國，各自表述」，政治基礎都不存在了，何來共識？因此，「九二共識」早就灰飛煙滅，其會談記要早就入藏歷史博物館。中共現在要與台灣建立往來關係，必須要與賴清德總統政府進行新的談判，達成新的共識。因為今年四月份民調清楚地顯示，有近八成台灣民眾不同意在堅持「一個中國」原則的「九二共識」之下，才能恢復海峽兩岸對話的主張，這就反映了台灣民眾早已拒絕了「九二共識」。

至於夏立言以及國民黨某些領導人說，堅持「九二共識」才能維護台海和平，這與馬英九投降賣台論「首戰即終戰」如出一轍，完全是謊言假話欺世骗人。現在資訊發達，有眾多專家學者都有論及，筆者拙文《「疑美論」可以休矣》（見台灣《風傳媒》2024年8月3日）中也表達了看法，不再贅述。

根據近日中共高層人士透露，習近平對此非常惱怒，一邊命令取銷過去服貿協議給台灣的優惠政策，一邊指示全國政協研究檢討對台統戰策略，制定切實可行的方針政策。要充分發揮國民黨中的國共兩籍黨員作用，加速實施「內統計劃」，利用台灣民主自由制度的漏洞，分化搞亂台灣社會。特別是台灣立法院目前由國民黨所主導，盡其所能地為民進黨政府執政設置障礙，製造爭端，破壞法治。可以預見，近期有不少中共地下黨員會頻繁往來於台海兩岸，國民黨高層中的國共兩黨籍黨員也會去大陸會面會商，聆聽中共的耳提面命！

（作者為中國歷史學家，現流亡泰國）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法