綠學院觀點》碳費打折再打折，真的會達到減碳目的嗎？

劉哲良

在耗時超過半年、歷經六次的費率審議會討論後,碳費費率水準的建議方案正式出爐,象徵著當年討論《碳如何定價?一噸100元太便宜,300元就合理?誰說了算?》具體落實,我們這代人終於成功為排碳行為貼上價格標,正式宣告碳定價時代到來。

兩大碳費重點整理

回顧已宣告的制度設計方案,我們整理出兩大重點:

重點一:促進減量的目標導向設計,執行分段走

臺灣碳費制度的核心精神以減量為目的,而非增加政府財政收入。在推動期程的規劃上,2025年至2030年,為碳費執行的第一階段。自2025年一月起,針對大排放源,也就是年排放量(直接+間接)超過25,000噸的事業/設施/工廠進行課徵,估計初期涵蓋500廠/場,分屬281個企業,其中約141家為上市櫃公司。

重點二:促進減量的目標導向設計,費率分段走

費率水準區分為「一般費率」及「優惠費率」二種,第一期2025年~2026年的費率如下。原則上費率水準每兩年會調整一次,並逐步提升;依據審議委員會參考國際作法後的建議,在2030年後將調高到每噸1,200元~1,800元之間。

1. 一般費率300元/噸

什麼都不做,就直接用這個費率來課徵。

2. 優惠費率B:100元/噸

願意向環境部提出具體減量作法,也就是提出自主減量計畫,並承諾於目標年(2030年)達成使用「技術標竿指定削減率」所設算之減量目標者,就使用這個費率。

3. 優惠費率A:50元/噸

願意向環境部提出具體減量作法,也就是提出自主減量計畫,同時承諾於目標年達成使用「行業別指定削減率(與SBT精神一致)」所設算之減量目標者,可以使用這個費率。

市場批評碳費的兩大論點

只要是任何創新,一定會引來社會各界批評的聲音,碳費自然也不例外。目前市場上的批評論點主要有兩種:

批評一:碳費打折再打折,真的會達到減碳目的嗎?

許多人認為,臺灣碳費制度下所給予的折扣太多,在各種優惠疊加下,有些公司甚至只需要繳交每噸20元的碳費,根本無法帶來顯著的減量效果。

確實,一個很直觀的思考是,當費率水準越高、受管制對象的減量就越大、最後自然帶來較佳的減量效果。在這種邏輯下,給予太多費率上的優惠,雖然降低了對公司的衝擊、但也對減量成效產生了負面影響。不過,這種情況並不會發生在臺灣碳費制度裡。原因在於,碳費制度下的所有優惠都必須建立在受管制對象願意承諾減量目標、且提出的減量規劃受到環境部的認可。換言之,碳費的優惠乃是建立在承諾減量的前提之上。

由於碳費制度的初衷在於促進減量、而非增加政府財政收入,因此若排碳戶願意進行減量投資、並承諾達成一定的減量目標,讓他把那些錢直接用於減碳行動,比繳錢給政府,政府再考慮這些錢要用在哪裡、提供哪些補助,是相對來說更有效率的作法。

批評二:目前第一期費率過低,排碳戶只會繳費了事,根本是另一種漂綠

許多人接著認為,上面這種論述是假設排碳大戶都非常愛地球,一定會為了省錢提出自主減量計畫,但其實大家正常工作忙都忙不完,不會有時間寫自主減量計畫,反正目前第一期的一般費率才300元/噸,把費用繳了就好,盡了環境義務也就結案了。

前述想法聽起來也十分有道理,不過在碳費設計過程中,其實也針對這種可能性做了因應的規劃,即採用「以終為始」(begin with the end in mind)的精神來分段規劃費率的調升、並及早告知受管制對象未來可能調升的程度,以令公司能夠參考未來的費率水準來進行當下的減量決策。例如,對於排碳大戶而言,若短期內不採取減量投資、只打算支付碳費以完成遵約義務,那麼在費率水準逐步調升的設計下,財務壓力也將隨之提升。在2030年之後,即將面對的是每噸1,200元~1,800元的高額費率。也因此,理性的決策者考慮驅動減量投資的關鍵,是之後所將面對的費率水準,而非當前第一期所看到的50元~300元/噸。

當然,後續的管理非常重要,費率水準每兩年要調整一次,要堅持逐步提升,以免排碳戶繳費了事。

不管是儲能、電力交易,到碳權、碳費,這幾年所有在綠色轉型上推動的各種創新或改變,仔細觀察都有其相似的軌跡。綠學院專欄就是一個時代的紀錄,是我們用人生寫下的綠色產業發展的方法論,《禮記・大學》十六個字就說出重點:物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。

本文經授權轉載自【綠學院】〈碳費打折再打折,真的會達到減碳目的嗎?〉

