自由開講》台南鄉間螺絲廠 拚數位淨零雙轉型

◎廖明輝

日前參訪台南鄉間鳳梨田旁的一家螺絲廠，這家公司正面臨數位與淨零雙轉型的挑戰，而這正也是許多台灣中小企業現況的縮影。這家企業的辦公室一塵不染，會議室整個牆面掛著巨幅世界地圖，象徵走向全球市場的雄心壯志。公司的螺絲螺帽產品，百分之九十五都外銷歐美及日本。

然而，儘管老闆奉行「從優秀到卓越」（Good to Great）理念，推動精實管理已有廿年，但面對當前全球數位和綠色轉型趨勢，仍感到困惑，不知該如何著手。例如，電動車的興起可能改變螺絲螺帽的扣件產業鏈，淨零排放政策的推行使企業面臨新的環保要求。此外，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及未來中鋼被政府徵收碳費可能導致鋼料價格上漲，這些都使台灣中小企業面臨重重壓力。

請繼續往下閱讀...

數位轉型對中小企業意義重大。首先，數位化能夠提升生產效率和產品品質。透過數據分析和智慧製造技術，企業可以更精確地控制生產流程，減少浪費，提升製程和產品的可靠度以及有效產出。例如，應用物聯網與自動光學檢測技術可以即時監控設備效率及產品品質狀況，從而提高客戶滿意度並降低生產成本。其次，數位轉型有助於中小企業應對市場變化和挑戰。例如，模具可以透過生成式AI的模具設計生成技術，從參數資料庫快速找到最佳化配置以生成模具圖檔，可以縮短一半作業時間。生產螺絲螺帽也可以透過大數據分析，預測不同地區客戶的產品需求並調整生產和供應計畫，提高市場反應速度，避免產生呆料報廢的龐大損失。

數位化和淨零轉型是台灣中小企業未來能夠在全球競爭立足的關鍵。圖為賴總統競選期間發表以「淨零轉型，永續台灣」為題的能源政策。（資料照）

然而，僅僅數位轉型仍然不足夠，淨零轉型更是中小企業不可忽視的一部分。永續發展不僅包括環保和社會責任，還涉及企業的長期經濟效益。中小企業可以透過綠色生產與循環經濟模式，降低能源消耗和廢棄物排放。例如，該公司透過租給太陽能廠商約二百坪的屋頂面積，一年可以發電近十二萬度，一年收益約六十萬。隨著歐盟CBAM的推行，該公司開始考慮是否可以自用綠電，再將多餘的電力回賣給台電。

總結以上，數位化和淨零轉型是台灣中小企業未來能夠在全球競爭立足的關鍵。政府角色應該從監管者轉變為服務者，落實郭智輝部長「境外關內」概念，帶領中小企業走向世界並拓展海外市場。此外，中小企業自身也需要提升管理水平，強化研發投入、人才培育和技術創新，才能夠在國際市場競爭中立於不敗之地。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法