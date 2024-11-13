黃澎孝練「孝」話》川普當選台灣慘了？

自從「完蛋大師」趙少康在1994年參選台北市長提出，如果讓阿扁選上市長「中華民國會滅亡」後，30年來，每逢選舉或兩岸或國際上，稍有對台灣不利的風吹草動，「台灣完蛋論」的詛咒式預言，就會不時響起。最新版的「台灣完蛋論」，就是「川普當選台灣慘了！」

◎ 黃澎孝

川普當選台灣慘了？



其實，唯川普敢於承認台灣獨立！

川普當選台灣慘了？其實，唯川普敢於承認台灣獨立！（路透檔案照）

自從「完蛋大師」趙少康在1994年參選台北市長提出，如果讓阿扁選上市長「中華民國會滅亡」後，30年來，每逢選舉或兩岸或國際上，稍有對台灣不利的風吹草動，「台灣完蛋論」的詛咒式預言，就會不時響起。最新版的「台灣完蛋論」，就是「川普當選台灣慘了！」



「台灣完蛋論」者，這一回合緊揪著川普在競選期間，曾提到「台灣偷走美國的晶片生意」，「台灣應該要付保護費」等言論，當然不會放過唱衰台灣的機會，立馬加油添柴，火力全開的斷言：台灣慘了！

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有那麼嚴重嗎？

首先就富可敵國的《台積電》而言，這一家公司的收入就遠超全世界百分之八十的國家的財政收入，顯示該公司有足夠的財力與能力，可透過美國的公關公司以及各方政經人脈，根本不勞政府出手，就足以應處其所面臨的挑戰。



至於，台灣繳「保護費」的問題，普遍的輿論反應都認為，能夠一分錢 一分貨的「交易」台灣的安全保障，總比長久以來的「戰略模糊」更令人覺得踏實安心。能用錢解決的問題，怎麼會令有錢的台灣「完蛋」呢？

其實，恰是川普的「商人本性」，更有可能讓川普從「性價比」的角度，來看待台灣與中國的問題。



台積電收入遠超全世界百分之八十的國家的財政收入，顯示該公司有足夠的財力與能力，可透過美國的公關公司及各方政經人脈，根本不勞政府出手，就足以應處所面臨的挑戰。（路透檔案照）



毫無疑問的，對於僅有的四年任期，川普殫思竭慮的執政重點，顯然會擺在如何優先實現以下三大主要目標：

1.如何促使製造業回流美國，從根本解決美國的失業問題及經濟問題？

2.如何遏制中國崛起？裂解中國體量，徹底弱化中國挑戰美國全球霸權的科技、軍事、經濟、政治基礎？

3.如何讓川普自己成為創造美國歷史新猷的偉大總統名垂青史？

一般公認，川普第一任總統任期內，最大的歷史貢獻之一莫過於重新「定義中國」。認定中國是世上唯一具有實力、野心和行動挑戰美國的對手。從而扭轉了美國長期以來對中國和平演變的幻想，進而帶動全世界圍中抗中乃至於與中國脫鉤斷鏈的趨勢。



就以川普這次高票重新當選美國總統後，一再公開表示要儘速結束俄烏戰爭，並提出聯俄抗中戰略大挪移來看，川普已經對中國展現了絲毫不留餘地，重磅出擊的決心。



事實上，回顧川普第一次任期內對台政策的種種開創性的作為顯示，川普團隊早已意識到台灣在對付中國上的戰略價值。以及強化台灣獨立於中國之外，對於裂解中國所謂「偉大復興」的實質意義。



因此，川普第一任期內才會有2018年3月16日簽署生效《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）。以及2020年3月26日頒佈俗稱《臺北法》的《2019年臺灣友邦國際保護及加強倡議法》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative （TAIPEI） Act of 2019）旨在擴大美台邦交活動範圍，並推動其他國家或國際組織鞏固其對台灣正式及非正式關係，以支持並確立臺灣在國際之地位。



另一方面，川普第一任期內，根據《台灣旅行法》美國國務院也重新修正了「對台交往準則」，大幅放寬了美國國務院官員與台灣官員交往的限制。以促進美國與台灣之間所有層級官員的互訪。



換言之，川普早在其第一任總統任期內，就已經開啟了將台灣「旅行」向主權獨立國家的大方向。至於川普這樣的政策趨向，會不會繼續成為川普2.0的大政方針之一呢？我們可以從川普任命的國務卿盧比歐（Marco Antonio Rubio）對中國超強硬的鷹派立場，便可窺其梗概。



候任國務卿的前佛羅里達聯邦參議員盧比歐是一位經過中國兩度公開「認證」的超級反中強硬派。他曾說：「我不會稱之為冷戰，不過我說中國是比蘇聯對美國和全世界更大的威脅。」

候任國務卿的前佛羅里達聯邦參議員盧比歐（右）是一位經過中國兩度公開「認證」的超級反中強硬派。（法新社檔案照）

他在參議員任內擔任「參議院及行政部門中國委員會」的聯合主席，該委員會的目標是製定針對中國的侵略政策。並曾因關切新疆和香港的議題而遭到中國兩度制裁。他的友台反中表現，更是幾乎達到「無役不與」的地步。

2018年盧比歐不但是《台灣旅行法》的主要倡議人之一，還曾在參議院外交委員會中，質問國務院代表，為何台灣國旗從國務院網站上被移除？

尤其值得大書特書的是，盧比歐自2020年起迄2023年契而不捨的與民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），該法案要求美國總統在法案生效90天內，成立包括總統辦公室、白宮國安會、國務院、國防部、財政部、商務部與美國貿易代表署（USTR）在內的跨部會「台灣政策工作小組」，強化台美關係。

法案還要求，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長職稱應改為「代表」（Representative）。並比照美國駐外大使一樣，其人事案須經參院同意。

法案也要求依循「台灣旅行法」，邀請台灣官員出席雙邊或多邊高層峰會、軍事演習、經濟對話與論壇；美國駐聯合國常任代表與其他相關官員，應積極支持台灣取得會員身分及有意義參與國際組織。

2022年盧比歐提出「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」法案。

2023年3月30日魯比歐（Marco Rubio）又與民主黨籍參議員加里．彼得斯（Gary Peters）提出《台灣保護與國家韌性法》（Taiwan Protection and National Resiliency Act）獲得包裹表決通過。

2023年5月11日盧比歐又提出「2023威懾中國先發制人法案」（Deterring Chinese Preemptive Strikes Act of 2023）， 要求美國國防部制定加強保護印太地區航空器掩體的計劃，也要提高印太地區美國空軍在中國飛彈、無人機及其他形式攻擊下的生存能力，以因應中國對台灣可能進行的空中打擊行動。

綜觀魯比歐在參議員任內的言行主張顯示出，他是一個旗幟鮮明的反中第一號旗手。同時也是一位三番兩次欲將台灣主權地位強化鞏固，並推向聯合國等國際組織的推手。他之所以會受到川普的青睞，相當程度上，也反映出川普對他政治主張的肯定。

特別值得注意的是，盧比歐這位國會出身的準國務卿，在共和黨完全掌控的國會兩院中，應該更能夠發揮行政與立法部門的政策協作效果，更能劍及履及的貫徹川普的政策方向。



事實上，對於一個胸懷大志的美國總統而言，四年的時間實在十分有限，就算在國會全面配合下，要想在四年內就其聯俄抗中或對中國的貿易戰、科技戰都很難實現立竿見影的效果，也無法立下一座足以傲視歷史的豐碑。

其實，就川普個人而言，欲在其唯一的四年任期內，創下如尼克森總統「聯中制俄」或如雷根總統「解體蘇聯」般的歷史功業，最有可能的終南捷徑，莫過於承認台灣獨立。

因為，唯有承認台灣獨立，不需耗費時間來與其他國家折衝協調，只需經過美國國會通過，就可以在最短的時間內達成目標。

另一方面，承認台灣獨立是「性價比」最高的手段，最足以對中國造成立即、巨大且永久性的傷害。甚至於會直接撼動中共政權的穩定性。因此，川普才能夠一舉成就比肩於尼克森和雷根的歷史地位。

更關鍵的是，也唯有像川普這樣「非建制派」的政治人物，才有這種劃時代的魄力，敢於做出承認台灣獨立的斷然決定。

這就像川普在第一個任期內，於2017年12月6日，敢於無視阿拉伯世界的反對，斷然正式承認耶路撒冷為以色列首都一般。 實在值得我們拭目以待啊！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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