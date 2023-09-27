自由廣場》究責莫忘助企業重新站起

◎ 林錫銘

上週五不幸發生大火，造成嚴重人員傷亡以及財務損失的屏東明揚公司，是世界知名的高爾夫球製造大廠，世界前五大高爾夫名牌都是其客戶。該公司每年出口高爾夫球數量約佔台灣一半，去年營業額約卅六億台幣，每股盈餘高達一一．五五元，經營績效相當良好，可以算是台灣的隱形冠軍。

英勇殉職的消防員令人不捨，傷亡的員工令人不忍，發生重大工安事件公司當然要負起責任。但以同是企業經營者的立場將心比心，主管機關除了究責之外，宜積極協助受災公司迅速復原，讓其站起來，才有能力善盡賠償責任，並使員工、供應商、客戶、股東等利害關係人的損害降至最低。

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日前也看到屏東地檢署向法院聲請扣押廠商財產，以防脫產。個人從不同角度思維，認為這未盡情理，因明揚公司是股票上櫃公司，資訊與財務都受主管機關監控，尤其在萬眾矚目下，公司是難以脫產的。如果對其財產假扣押，導致公司無法正常運作，其傷害反而更大。昨天更看到經濟部加碼勒令明揚公司無限期停工，更令人不勝唏噓。

據報導明揚有兩個廠房，且持股過半的母公司明安公司也是上市公司，只要給予適度協助，應可重新站起來。主管機關如經濟部、財政部、金管會、勞動部和屏東縣政府等，在做好管控措施與究責之餘，若能以更積極與正面角度，協助受災企業迅速站起來，才能讓員工家計不受影響，供應商、客戶、股東等等的損害也能降至最低。這就像抓住肉粽串的串頭，就能守護住整串肉粽一樣，將傷害減至最低。

（作者是上市科技公司負責人）

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