自由共和國》黃文局／淘金熱猶太人與加州及西海岸的發展（之5）

黃文局／GTI共同創辦人

有趣的故事

事實上，淘金熱潮只是美國「西部開發史」的一部分，當時，地大人稀，沒有法治，敢去西部冒險的，多是亡命之徒。

《荒野大鏢客》、《黃昏双鏢客》、《黃金三鏢客》等，都是非常寫實的電影。

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西部淘金客，都是提著腦袋前往的。隨時可能被搶，被殺。能活下來，已經不易。經商成功，又能安穩生活的，僅是少數。

猶太人不是神，也有許多失敗的例子，最有名的是，唯一參選過總統的高華德（Barry Goldwater），先祖是波蘭的猶太人， 本來也在上述的黃金小鎮索諾拉（Sorona）作雜貨，失敗搬到洛杉磯，又宣布破產，再搬到亞歷桑那（Arizona） 的鳳凰城開了一間百貨公司，名為「高華德百貨」。可能當地競爭較少，結果大發特發，油水多到可以參選總統。

高華德任參議員時就非常支持台灣，但是，台灣人知道他是猶太人的，可能不多。

第二個是前美國總統川普的祖父的故事。

一八九六年，探礦者喬治卡馬克（George Carmack）在克朗代克河（Klondike）附近發現金礦，靠近加拿大西北方的育空（Yukon），所以也稱為育空淘金熱，也是最後一波淘金熱。

淘金熱的中心是克朗代克河與育空河的交匯處的道森市（Dawson City）。川普（Donald Trump）的祖父，在關口小鎮本尼特（Bennett）開了一家「北極旅社」（The Arctic Hotel），同時經營旅館、餐廳、酒吧和妓院，因此賺得川普家族第一桶金，後來回到巴伐利亞娶親。

川普祖先不是猶太人。

傑克倫敦（Jack London）最負盛名的小說《野性的呼喚》（The Call of the Wild），後來改編成電影，相信大家都不陌生，即是以育空為背景。

結論

寫到這裡，眼睛一亮， 眉頭一皺。

原來，猶太人在洪荒也可以開天闢地，亮眼故事太多了！而我們怎麼差這麼多？

不到二百年就有這樣的成就，令人敬佩。現在加州猶太人口有一百廿多萬，僅次於以色列和紐約，勢力龐大。

猶太人很熱心公共事務及政治，除了上述，再舉幾例。

一八四九年，利諾伯格（Emanuel Linoberg）是第一個成為索諾拉的鎮代表。

一八五七年，柯爾曼（Jacob Kohlman）被選為內華達市的鎮代表。

一八八○ 年，德雷福斯（Dreyfuss） 是內華達市財務長。

已去逝的美國聯邦眾議員蘭托斯（Thomas Lantos ）與巳故蔡同榮私交甚篤，是來自匈牙利的猶太人。他強烈支持台灣，陳水扁授予他大綬景星勳章。

一九九二年，加州選出兩位參議員，都是猶太人，都是女性，波克塞（Barbara Boxer）跟范士丹（Dianne Feinstein），勢力之大，可想而知。

范士丹還當過舊金山市市長。她當市長時，景氣很差，透過關係，找李登輝總統幫忙，李總統打電話給張榮發，把船由奧克蘭轉移到舊金山停靠，提升舊金山的就業機會。但是，范士丹的第三任丈夫在中國作生意，范士丹態度傾中，李總統非常生氣。沒辦法，每個人都替自己的口袋說話。

有錢賺，人就來。沒錢賺，人就離。

同理，花香蝴蝶自來，花謝蝴蝶自走。

其實，大約一百年前的一九二五年，加州巳經有第一位猶太女議員卡（Florence Kahn ） 。

一百多年來，猶太人在加州的勢力，已經根深蒂固。

看看今日矽谷有多少新創公司或創投公司是猶太人的？

世界知名公司，如英特爾的創辦人葛洛夫（Andy Grove）是匈牙利猶太人，谷歌的共同創辦人布林（Sergey Brin）是俄國猶太人，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）也是猶太人。

現在，平均每年約有二百個以色列家庭搬來這裡。

威洛希迪（Wilocity）是IC設計公司，創辦人泰彌（Tal Tami）全家從以色列搬到矽谷的桑尼威爾（Sunnyvale）。泰彌的弟弟也來到美國，後來公司被併購後又回到以色列。

由此可見，猶太人的創新與冒險精神，源源不絕。好萊塢更不用說了，好萊塢電影，就是靠創意取勝。

由上所述，加州的發展，是沿著金礦的發現而發展。以沙加緬度為中心，往東、往南、往北發展。舊金山與洛杉磯後來居上，成為加州最重要的城市，也成為猶太人聚居的重要都市。猶太人多是民主黨，加州都是民主黨把持。紐約、佛洛里達等也是，一面佩服，一面驚悚。

很多人說，文章看來，猶太人好像會「飛天鑽地」（台語），那麼，台灣人不都要「躺平」了？

當然沒有，台灣人無中生有，由小而大的故事，不勝枚舉。生命力之強，其他民族少見。只是規模，眼界，無法與猶太人比擬。但是，猶太人歷史數千年，台灣人的歷史才數百年。

晶片主導一切，而輝達（NVIDIA）的黃仁勲與超微（AMD）的蘇姿丰都站在世界峰頂，兩個都出生在台灣。還有很多如台灣國際航電（Garmin）等規模較小的公司，所以，不必妄自菲薄。

再來十年，廿年，美國台灣人也可能大放光芒！拭目以待！（完）

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