自由共和國》黃文局／德國柏林之旅

為了記念被謀殺的猶太人，建立了歐洲被害猶太人紀念碑。（作者提供）

黃文局／TIA台灣勵志協會共同創辦人

到了柏林，標誌鐵幕倒塌的歷史性柏林圍牆，一定要去巡禮。圖為柏林圍牆倒塌33周年的紀念活動（路透檔案照）

到了柏林，標誌鐵幕倒塌的歷史性柏林圍牆，一定要去巡禮。

此生必看的是佩加蒙博物館。如果時間有限，建議只看這館。單看新巴比倫的「伊什塔爾城門」Ishtar Gate，就值回票價。這是世界僅存的唯一。（法新社檔案照）

但是，世界文化遺產UNESCO的博物館島，是重中之重。島上，基本上有佩加蒙Pergamon博物館、舊國家美術館、柏林舊博物館、柏林新博物館跟博德Bode-musem博物館。不過，此生必看的是佩加蒙博物館。如果時間有限，建議只看這館。

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單看新巴比倫的「伊什塔爾城門」Ishtar Gate，就值回票價。這是世界僅存的唯一。

那藍色的彩磚，眩然奪目。城門高聳入天，仰望之際，必生敬畏。而這，正是那偉大的帝王尼布甲尼薩二世 Nebuchadnezzar 建造此門的旨意，「全人類都將為之驚嘆」！

尼布甲尼薩二世的豐功偉業，包括建造傳說中的「巴比倫的空中花園」，並在公元前 五八六年，滅掉猶大王國，還把耶路撒冷的猶太人全部俘虜到巴比倫，史稱「巴比倫之囚」，是猶太人歷史的大事。

亞述國王阿淑爾納西爾帕二世Ashurnasirpal II 狩獵獅子的牆面，不如大英博物館那對的雄偉，但也難得一見。

古羅馬的「米利都市場大門」Market Gate of Miletus，頗為壯觀，也是世界唯一。

導遊帶到相連的「新博物館」，這博物館，主要收藏埃及文物，我已去過埃及四次，這些展示，沒什麼可觀，走馬看花，脫隊去看世界唯一的納芙蒂蒂Nefertiti 的頭像。

她被譽為「世界最美的女人」，是世界無人不曉的埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）的繼母。她的先生阿肯那頓（Akhenaten），也是赫赫有名，在位的第一年就引入對太陽神阿頓（Aten）的崇拜，從而宣告了埃及歷史上一場意義非凡的「宗教改革」，從崇拜萬神，變更為「一神教」，推翻埃及千年傳統，破壞全國阿蒙（Amon）神廟，獨尊太陽神阿頓。

不過，展示的那芙蒂蒂僅是複製品。縱使如此，依然訪客如織。

我買的是套票，但是，看完佩加蒙博物館，其他就興趣缺缺。聚精會神走了數小時，疲憊不堪。其他三個只好放棄，回房休息並整理思緒。

柏林與猶太人

柏林是德國最大的城市與首都。

我們第一站，直奔猶太人博物館（德語：Jüdisches Museum Berlin），很幸運的，竟然碰上摩西．孟德爾頌（Moses Mendelssohn）特展。

摩西．孟德爾頌幾乎一輩子都住在柏林，是改變近代猶太人命運的人物，也是十八世紀德國啟蒙運動的領導人物。

在近代歐洲歷史中，啟蒙運動是一場天翻地覆的思想解放運動。

他的兒子是德國一流的銀行家，當時與羅斯柴爾德齊名。而他的孫子，就是享譽世界的作曲家、鋼琴家、指揮家費利克斯．孟德爾頌（Felix Felix Mendelssohn），聲名幾乎蓋過祖父。

比較有趣的軼聞是，在一場國家級的論文比賽，摩西．孟德爾頌竟然贏過早負盛名的康德，拔得頭籌。

十八世紀，德國的猶太人仍然極為封閉。孟德爾頌倡導哈斯卡拉（Haskalah‎）運動，也就是猶太人的啟蒙運動，希望猶太人跨出自我封鎖，融入現代社會，最後，導致猶太人的解放，得到完全的自由。也因此，十九世紀開始，猶太社群，蓬勃發展。

曾任柏林猶太博物館館長的布魯門索（Blumenthal），一九二六年出生於柏林一個猶太家庭。納粹德國時期，他家的財產被沒收，一九三九年一家流亡到上海。一九四七年，布魯門索前往美國，後來成為卡特政府的財政部長。

柏林的猶太會堂

柏林猶太會館，一八六六年竣工，在第二次世界大戰受到嚴重破壞，一九九○年代重建。可以想見，當年柏林猶太人多麼富有，才能蓋此華麗，不，是奢華的會堂。

館外有守衛，館內也門禁森嚴，連皮帶也要抽出檢查，並且不准拍照。可能暗地裏，反猶力道仍在，怕被破壞或有意外。

大廳角落，顯眼的白色彫像，就是摩西．孟德爾頌，可見他在猶太人心目中的地位。

建築巨大豪華，但沒什麼文物，多是文字看版的歷史解釋。我看過紐約，倫敦，維也納，布達佩斯等地的猶太會館或博物館，也都相同，可能文物早被銷毀，遺存不多。

猶太人在柏林的早期歷史

猶太人在十三世紀首次抵達柏林。在此之前，德國猶太人主要居住在德國南部萊茵河沿岸的社區。但在十三世紀，猶太人開始遷移到北方的城市，以逃避自一○九六年十字軍東征開始以來，已經成為常態的迫害和驅逐。

不幸的是，猶太人在柏林的生活也好不到哪裡去。

一三四九年，猶太人被指控引發了席捲歐洲的黑死病，並被驅逐出境，一三五四年，獲准返回，但在 一四四六年再次被驅逐。

在兩次驅逐之間，柏林的猶太人主要從事放債和小額貿易，他們多住在Grosser Judenhof（「猶太人法庭」）地區和Juddenstrasse（「猶太人街」）的貧民區，現在，這地區就在繁華的市區附近。

到了十八世紀初，猶太區大約有一千名居民，他們必須支付不平等的高額保護稅、居民稅、人頭稅等。

但是，猶太人傑出的生意頭腦，很快就成為富有的銀行家，珠寶交易商等。

十八世紀中葉，柏林的猶太人口，已達二千人。

十九世紀末，柏林的猶太人超過十一萬，佔總人口的五％以上，大多數定居在市中心。

威瑪時代（一九一九—一九三三）是柏林猶太人的黃金時代。然而，此時，反猶太主義開始悄悄抬頭。

走向大屠殺

一九三三年，德國由納粹掌權，到十九四五年倒台之間的十二年，屠殺六百多萬猶太人，其中有一五○萬小孩，這是人類史上最大的慘劇。

一九三三年至一九三九年間，柏林猶太人的社會和經濟權利逐漸被剝奪。

一九三八年六月，數千猶太人無故被捕。十一月九日和十日的「水晶之夜」，柏林的猶太教堂和商店，絕大多數遭到破壞和焚燒。

納粹掌權時，柏林有十六萬名猶太人，後來九萬人移民，五萬五千人被殺。

為了記念被謀殺的猶太人，建立了歐洲被害猶太人紀念碑（德語：Denkmal für die ermordeten Juden Europas）。

紀念碑廣場有大小不一，高度不同的黑色石塊，一望有如波浪，象徵猶太人的命運，載浮載沈，不由自主。二七一一塊暗黑色巨石，代表一個個已經沈默的生命。

紀念碑是一個無言的墓園。坐在石上，感染凝重與悲慟。那種轟然而來的衝擊，是台灣二二八紀念館所無法比擬的。

地下一樓訊息中心，利用先進資訊科技，展現各國猶太人受難相片，每張相片，都散發強烈的呻吟。

一個國家，在自己政治中心的心臟位置，特別建立一座龐大的碑林，紀念它當年暴行的受害者，坦然將自己歷史上最黑暗的一面，向世人展示。這在世界歷史上，是極為罕見的自省與贖罪之舉。

德國能，台灣為什麼不能？

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