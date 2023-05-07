晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》黃文局／德國柏林之旅

2023/05/07 05:30

為了記念被謀殺的猶太人，建立了歐洲被害猶太人紀念碑。（作者提供）

黃文局／TIA台灣勵志協會共同創辦人

到了柏林，標誌鐵幕倒塌的歷史性柏林圍牆，一定要去巡禮。圖為柏林圍牆倒塌33周年的紀念活動（路透檔案照）

到了柏林，標誌鐵幕倒塌的歷史性柏林圍牆，一定要去巡禮。

此生必看的是佩加蒙博物館。如果時間有限，建議只看這館。單看新巴比倫的「伊什塔爾城門」Ishtar Gate，就值回票價。這是世界僅存的唯一。（法新社檔案照）

但是，世界文化遺產UNESCO的博物館島，是重中之重。島上，基本上有佩加蒙Pergamon博物館、舊國家美術館、柏林舊博物館、柏林新博物館跟博德Bode-musem博物館。不過，此生必看的是佩加蒙博物館。如果時間有限，建議只看這館。

單看新巴比倫的「伊什塔爾城門」Ishtar Gate，就值回票價。這是世界僅存的唯一。

那藍色的彩磚，眩然奪目。城門高聳入天，仰望之際，必生敬畏。而這，正是那偉大的帝王尼布甲尼薩二世 Nebuchadnezzar 建造此門的旨意，「全人類都將為之驚嘆」！

尼布甲尼薩二世的豐功偉業，包括建造傳說中的「巴比倫的空中花園」，並在公元前 五八六年，滅掉猶大王國，還把耶路撒冷的猶太人全部俘虜到巴比倫，史稱「巴比倫之囚」，是猶太人歷史的大事。

亞述國王阿淑爾納西爾帕二世Ashurnasirpal II 狩獵獅子的牆面，不如大英博物館那對的雄偉，但也難得一見。

古羅馬的「米利都市場大門」Market Gate of Miletus，頗為壯觀，也是世界唯一。

導遊帶到相連的「新博物館」，這博物館，主要收藏埃及文物，我已去過埃及四次，這些展示，沒什麼可觀，走馬看花，脫隊去看世界唯一的納芙蒂蒂Nefertiti 的頭像。

她被譽為「世界最美的女人」，是世界無人不曉的埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）的繼母。她的先生阿肯那頓（Akhenaten），也是赫赫有名，在位的第一年就引入對太陽神阿頓（Aten）的崇拜，從而宣告了埃及歷史上一場意義非凡的「宗教改革」，從崇拜萬神，變更為「一神教」，推翻埃及千年傳統，破壞全國阿蒙（Amon）神廟，獨尊太陽神阿頓。

不過，展示的那芙蒂蒂僅是複製品。縱使如此，依然訪客如織。

我買的是套票，但是，看完佩加蒙博物館，其他就興趣缺缺。聚精會神走了數小時，疲憊不堪。其他三個只好放棄，回房休息並整理思緒。

柏林與猶太人

柏林是德國最大的城市與首都。

我們第一站，直奔猶太人博物館（德語：Jüdisches Museum Berlin），很幸運的，竟然碰上摩西．孟德爾頌（Moses Mendelssohn）特展。

摩西．孟德爾頌幾乎一輩子都住在柏林，是改變近代猶太人命運的人物，也是十八世紀德國啟蒙運動的領導人物。

在近代歐洲歷史中，啟蒙運動是一場天翻地覆的思想解放運動。

他的兒子是德國一流的銀行家，當時與羅斯柴爾德齊名。而他的孫子，就是享譽世界的作曲家、鋼琴家、指揮家費利克斯．孟德爾頌（Felix Felix Mendelssohn），聲名幾乎蓋過祖父。

比較有趣的軼聞是，在一場國家級的論文比賽，摩西．孟德爾頌竟然贏過早負盛名的康德，拔得頭籌。

十八世紀，德國的猶太人仍然極為封閉。孟德爾頌倡導哈斯卡拉（Haskalah‎）運動，也就是猶太人的啟蒙運動，希望猶太人跨出自我封鎖，融入現代社會，最後，導致猶太人的解放，得到完全的自由。也因此，十九世紀開始，猶太社群，蓬勃發展。

曾任柏林猶太博物館館長的布魯門索（Blumenthal），一九二六年出生於柏林一個猶太家庭。納粹德國時期，他家的財產被沒收，一九三九年一家流亡到上海。一九四七年，布魯門索前往美國，後來成為卡特政府的財政部長。

柏林的猶太會堂

柏林猶太會館，一八六六年竣工，在第二次世界大戰受到嚴重破壞，一九九○年代重建。可以想見，當年柏林猶太人多麼富有，才能蓋此華麗，不，是奢華的會堂。

館外有守衛，館內也門禁森嚴，連皮帶也要抽出檢查，並且不准拍照。可能暗地裏，反猶力道仍在，怕被破壞或有意外。

大廳角落，顯眼的白色彫像，就是摩西．孟德爾頌，可見他在猶太人心目中的地位。

建築巨大豪華，但沒什麼文物，多是文字看版的歷史解釋。我看過紐約，倫敦，維也納，布達佩斯等地的猶太會館或博物館，也都相同，可能文物早被銷毀，遺存不多。

猶太人在柏林的早期歷史

猶太人在十三世紀首次抵達柏林。在此之前，德國猶太人主要居住在德國南部萊茵河沿岸的社區。但在十三世紀，猶太人開始遷移到北方的城市，以逃避自一○九六年十字軍東征開始以來，已經成為常態的迫害和驅逐。

不幸的是，猶太人在柏林的生活也好不到哪裡去。

一三四九年，猶太人被指控引發了席捲歐洲的黑死病，並被驅逐出境，一三五四年，獲准返回，但在 一四四六年再次被驅逐。

在兩次驅逐之間，柏林的猶太人主要從事放債和小額貿易，他們多住在Grosser Judenhof（「猶太人法庭」）地區和Juddenstrasse（「猶太人街」）的貧民區，現在，這地區就在繁華的市區附近。

到了十八世紀初，猶太區大約有一千名居民，他們必須支付不平等的高額保護稅、居民稅、人頭稅等。

但是，猶太人傑出的生意頭腦，很快就成為富有的銀行家，珠寶交易商等。

十八世紀中葉，柏林的猶太人口，已達二千人。

十九世紀末，柏林的猶太人超過十一萬，佔總人口的五％以上，大多數定居在市中心。

威瑪時代（一九一九—一九三三）是柏林猶太人的黃金時代。然而，此時，反猶太主義開始悄悄抬頭。

走向大屠殺

一九三三年，德國由納粹掌權，到十九四五年倒台之間的十二年，屠殺六百多萬猶太人，其中有一五○萬小孩，這是人類史上最大的慘劇。

一九三三年至一九三九年間，柏林猶太人的社會和經濟權利逐漸被剝奪。

一九三八年六月，數千猶太人無故被捕。十一月九日和十日的「水晶之夜」，柏林的猶太教堂和商店，絕大多數遭到破壞和焚燒。

納粹掌權時，柏林有十六萬名猶太人，後來九萬人移民，五萬五千人被殺。

為了記念被謀殺的猶太人，建立了歐洲被害猶太人紀念碑（德語：Denkmal für die ermordeten Juden Europas）。

紀念碑廣場有大小不一，高度不同的黑色石塊，一望有如波浪，象徵猶太人的命運，載浮載沈，不由自主。二七一一塊暗黑色巨石，代表一個個已經沈默的生命。

紀念碑是一個無言的墓園。坐在石上，感染凝重與悲慟。那種轟然而來的衝擊，是台灣二二八紀念館所無法比擬的。

地下一樓訊息中心，利用先進資訊科技，展現各國猶太人受難相片，每張相片，都散發強烈的呻吟。

 一個國家，在自己政治中心的心臟位置，特別建立一座龐大的碑林，紀念它當年暴行的受害者，坦然將自己歷史上最黑暗的一面，向世人展示。這在世界歷史上，是極為罕見的自省與贖罪之舉。

德國能，台灣為什麼不能？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書