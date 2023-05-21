自由共和國》黃文局／來去維也納

遊客參觀維也納猶太博物館的展覽（法新社檔案照）

黃文局／TIA台灣勵志協會共同創辦人

維也納猶太廣場（作者提供）

今天遊輪提早二小時抵達維也納，立即趨車前往市內，收獲豐碩。四小時，完成四件事。

首先，參觀猶太博物館 Jewish Museum。然後，步行十五分鐘去猶太廣場 Judenplatz。因為二者都在繁華的市中心，順道逛逛周遭高級名牌店，街道曲折有致，不似紐約第五大道，單調筆直。偶有咖啡市集，讓人歇腳。偶有圓形廣場，供遊人拍照，欣賞宏偉建築。特別的建築，屋頂多有皇家銅綠，形成殊勝景觀。 每棟大樓都有特殊歷史，不及一一介紹。

請繼續往下閱讀...

音樂之都維也納

最後，趕赴晚上六點的音樂會。音樂會在交響樂沙龍 Kursalon舉行， 先在陽台喝香檳或白酒，醞釀氣氛。

演奏曲目是小約翰史特勞斯（與父親同名，也是名音樂家）及莫札特的音樂為主，多是大家耳熟能詳的輕快小品。樂團由九人組成，沒有指揮，由首席小提琴手帶動。當年，小約翰史特勞斯是第一小提琴手，也是如此。

這二位音樂大師，都成名於此。莫札特名滿天下，應該賺得滿鉢，但他太會花費無度，窮得四處借錢。

一小時之內，演奏了十二條曲子，有時截取歌劇片段，有時配合舞蹈。穿揷得宜，輕鬆愉悅。

我們是船公司包場，一輩子聽音樂會，從來沒有如此享受。舞台近在眼前，演奏者、聲樂家、舞蹈者，幾乎觸手可及。

最後以家戶喻曉的圓舞曲「藍色多瑙河」收場。在多瑙河畔的音樂之都維也納，看現場演奏，配合俊男美女的翩翩舞蹈，真如耳聞波水粼粼，如在仙境。

美食、美酒、美樂，是歐洲人的生活方式，東方人似與這種品味，仍有段距離。

雖然僅在市區繞了大約四十分鐘，市容的整潔，林立的彫樓畫棟，處處獨特的宮殿銅像，令人驚嘆。

維也納中央咖啡館

十一世紀，哈布斯堡Habsburg王朝創立。一五五六年，理查五世退位，哈布斯堡王朝分為西班牙與奧地利二支。奧地利國王身兼神聖羅馬帝國皇帝，立都於維也納。

一九一八年，一戰結束，王朝也跟著瓦解。

六百多年的王朝，多少公侯伯子男等貴族，在此爭奇鬥艶，也因此，踏尋大街小巷，目不暇給，絕不怠倦。除了巴黎，罕見如此充滿貴氣的氛圍。

整個都市的氛圍，不掩昔日輝煌。歷史氣息，濃郁可聞。

隔天，導遊一早帶我們出去，途中經過一間咖啡廳。這間中央咖啡館 Café Central，於一八七六年開張，在十九世紀後期，成為維也納音樂藝術家及騷人墨客等的聚會所，包括貝多芬、莫札特、舒伯特等。

同時，也是一些亡命政客大放厥辭或精英交換意見的場地，如列寧、托洛斯基Trotsky、史達林、赫茲爾 Herzl（以色列國父）、艾騰博格 Altenberg（作家）、佛洛伊德、阿得勒Adler（佛洛依德的學生）等，都曾是座上客。

有趣的是，這些政客及精英，通通是猶太人。（列寧只有外祖父是猶太人）。

難怪，當時的維也納，不管是音樂界、文藝界、政治界、學術界、心理學界等，猶太人如果不是開風氣之先，至少都扮演重要角色。

十九世紀末的歐洲，真是人文薈萃。當時的法國巴黎塞納河左岸的雙叟咖啡館 Les Deux Magots，也是藝文名人，各展其志，各舒其懷，流連忘返的地方。如海明威、畢卡索、 沙特Satre（存在主義哲學家）、卡繆 Camus （諾貝爾文學獎，猶太人）、巴爾扎克 Balzac等。

哈布斯堡王朝女王特蕾莎

第一站，走訪哈布斯堡王朝史上，唯一的女皇瑪莉亞．特蕾莎 Maria Theresa的廣場及彫像。

一七四○年，神聖羅馬皇帝查理六世過世，沒有男丁，特蕾莎作為其女，續任皇位，開始近四十年的統治，兩個兒子約瑟夫二世及利奧波德二世 Leopold II，也連續接任神聖羅馬帝國皇位。

旁邊就是奧地利國家圖書館。位在維也納霍夫堡皇宮 Hofburg 建築群中的一部分，入口是約瑟夫廣場，廣場上有皇帝約瑟夫二世騎馬雕像，雄偉壯觀。

這棟巴洛克風格的大樓，是自 一二七九年，作為奧地利公爵的駐地，後來一直拓展，成為諾大建築群，規模宏大。最後成為哈布斯堡王朝的冬宮。美泉宮是夏宮。

自一七二三年，開始擴建並增加收藏，成為今日規模。雖不如劍橋、牛津大學等圖書館悠久，但絶對是世界上最美的圖書館之一。

維也納大學是神聖羅馬帝國創立的第二所大學（布拉格大學排第一，德國海德堡大學排第三），可見歷來皇帝多是好智者。

奧地利國寶克林姆的畫作「吻」

很多人到維也納，是為了音樂會。也有不少人，專程來看奧地利的國寶畫作，克林姆 Klimt 的「吻」。現在收藏在美景宮 Schloss Belvedere。

美景宮分為上下二宮，「吻」及克林姆畫作多藏於下美景宮。

抓緊時間，租車前往。買了票，直衝樓上觀賞「吻」。那種構思及金泊舖灑 （他開創的） 畫法，一百年後的今天，仍是極富創意。甚至，畫風太過「激情」，至今仍被衛道者批評不止。

館內另有他的十幾幅畫作，比較之下，畫風可見多次轉折。

當他在進行「維也納大學天花板畫作系列」時，曾經爆發性醜聞。據說，他跟每個模特兒都發生關係，也許是為了靈感，也許是為了情欲，不管如何，並不影響他作品的魅力，一如大文豪歌德、巴爾扎克與畫壇巨人畢卡索。

那些搞政治或從事科學研究的人，一定羡煞不已。

走錯行，只得寂寞獨行。

哈布斯堡王朝的歷史

來到哈布斯堡王朝的都城維也納，多少要了解一下王朝的歷史。

哈布斯堡家族，起身於十世紀的瑞士Habichtsburg 「鷹的城堡」，但在 一二七三年後，才聲名鵲起。

阿爾貝四世Albert的兒子哈布斯堡的魯道夫 Rudolf四世於一二七三年被選為德國國王魯道夫一世。

他在 一二八二年，將奧地利和施蒂里亞（德語：HerzogtumSteienrmark ）授予他的兩個兒子阿爾伯特一世和魯道夫。前者，後來成為德國國王，後者則是奧地利國王魯道夫二世。

從那一天起，哈布斯堡王朝開始以聯婚方式，擴張帝國版圖。

最盛時期，橫跨匈牙利、奧地利、波西米亞、西班牙、德國、瑞士、葡萄牙、荷蘭、盧森堡、比利時等。

西班牙哈布斯堡王朝，是指在一五一六年至 一七○○年間，由哈布斯堡家族統治的時期，立都於馬德里。

一五一六年，西班牙國王斐迪南病逝，指定卡洛斯一世 Carlos I 繼承。

一五一九年，卡洛斯一世當選為神聖羅馬帝國皇帝，稱查理五世 Karl V。

一五五六年，哈布斯堡王朝理查五世退位，分別把西班牙給兒子腓力 Felipe II，奧地利則給弟弟費迪南一世 Ferdinand ，並兼神聖羅馬帝國皇帝。

因此，西班牙哈布斯堡王朝與奧地利哈布斯堡王朝同宗。為了持續掌控王朝，近親通婚，導致查理五世不育，一七○○年，王朝滅絕，落入法國波旁 Bourbon 家族之手。

一七四○年，奧地利也絕嗣。奧地利與洛林 Lothringen家族聯姻，經過奧地利王位繼承戰爭，法蘭茲一世Franz I 於一七四五年當選為神聖羅馬皇帝，他的夫人就是後來成為哈布斯堡王朝唯一的女王特蕾莎。

一九一八年，一戰結束，王朝也跟著瓦解。

利用離開維也納前的半天，前往世界文化遺產 UNESCO 的哈布斯堡王朝的夏宮，也音譯作熊布朗宮 Schönbrunn，一般稱為美泉宮。

一七四三年，女皇特蕾莎，下令將美泉宮改建為洛可可風格的夏宮。她的丈夫弗朗茨一世，則專注於美泉宮花園的擴建。

這與法國的凡爾塞宮或俄國的冬宮，感覺差不多，壯麗雄偉，園景悅目，皇家氣派。

教堂與皇宮

總之，到歐洲旅遊，重點就是教堂與皇宮。因為，教堂是精神支柱，皇宮是世俗最高權利的象徵。

其他，聽音樂會，觀賞畫作，巡禮大學，研究建築等，就看個人喜好了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法