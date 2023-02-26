自由共和國》黃文局／淘金熱猶太人與加州及西海岸的發展(之4)

西雅圖（Seattle）以前是全世界最大的飛機製造公司波音的總部，如今則是微軟、亞馬遜、星巴克(見圖)，好市多等世界級高科技、食品公司群集的聚落。（美聯社檔案照）

黃文局／GTI共同創辦人

最後一波淘金熱，西雅圖

西雅圖（Seattle）以前是全世界最大的飛機製造公司波音的總部，如今則是微軟、亞馬遜、星巴克，好市多等世界級高科技、食品公司群集的聚落。

你能想像，一百五十年前，西雅圖是人口不到千人，伐木為生的窮鄉僻壤？

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現在地價高漲，繁華似錦，人口約有四百萬，這一切的改變，也是淘金熱。猶太人，當然扮演重要角色。

一八九六年，卡馬克（George Carmack）在加拿育空河（Yukon）上游的克朗代克河（Klondike River）發現金礦，地處美國阿拉斯加（Alaska）交界處。

一八九七年，波特蘭號汽船運送第一噸克朗代克黃金到西雅圖的施瓦巴赫（ Schwabacher）碼頭，當時，西雅圖是通往阿拉斯加的唯一港口，商業和造船業，立刻爆紅。三年間，吸引了十萬淘金客，有些人更由此冒險前往阿拉斯加。

前往育空的淘金客，一定要先光顧克朗代克施瓦巴赫（Schwabacher Bros. & Company）的店，補充保暖衣物、靴子、鏟子、工具等。事實上，淘金客發財的很少，真正賺大錢的，都是猶太人。沒錯，施瓦巴赫正是猶太人。

他由巴伐利亞來到美國，最終定居密西西比州。一八五八年，轉進舊金山。然後，迎接他的兄弟過來。

其他猶太人成功的模式，幾乎雷同。因為當時船票很貴，多是一人先打天下，再來「牽親引戚」（台語）。

一八六○年 ，三兄弟在奧勒岡與西雅圖之間的小鎮瓦拉瓦拉（Walla Walla）開一家雜貨店，生意太好了，因為，完全沒有競爭。此時，這裡是化外之地，隨時有生命危險。

不到十年，一八六九年，三兄弟在華盛頓特區（一八八九年華盛頓州才成立，加入聯邦）的小店，已長成一個商業王國。

其中一個兄弟西格蒙德（Sigmund Schwabacher），在這裡固守廿年， 後來成為瓦拉瓦拉第一國民銀行的董事，並為西雅圖和瓦拉瓦拉鐵路籌集資金。

一八七二年，他與表妹羅莎（Rosa Schwabacher） 結婚。施家後代莫頓（Morton Schwabacher）則娶了他的堂妹布洛赫（Emilie Bloch）。

近親結婚，建立信任，已成猶太人的傳統之一。

三兄弟的妹妹巴貝帝（Babette Schwabachet）與生意夥伴蓋茲特（Bailey Gatzert）結婚。

姻親，又是建立信任的另一種方式。

婚後， 一八六九年，前往不到千人小鎮的西雅圖建立分支機構，成為連鎖店，是西雅圖第一家批發商。

一八七五年，蓋茲特成為西雅圖市長，對西雅圖早期的建設，很有貢獻。

溫哥華

這幾十年，台灣人移民溫哥華的，不計其數，不可不談。

溫哥華本來蔓無人煙，一八五○年後期，才有歐洲人居住該地。一八六○年代，淘金熱潮吸引大部分來自加利福尼亞的淘金客。

此地本來叫格蘭維爾（Granville），一八七○年才改稱溫哥華（Vancouver）。

溫哥華的開發，也是離不開猶太人的身影。

奧本海默 （David Oppenheimer）是出生於巴伐利亞王國的猶太人。

一八四八年，歐洲動亂，他們兄弟姊妹移民到新奧爾良，在一家雜貨店工作。聽到淘金熱訊息，也於 一八五一年趕來沙加緬度，從事房地產和餐飲業務。

一八五八年，加利福尼亞淘金熱平息，而不列顛哥倫比亞（British Colombia）的維多利亞附近的弗雷澤河（Fraser River ）附近淘金熱起飛，他們就搬到那邊，供應探礦者和定居者的需求。同時，在弗雷澤峽谷各地，設立分店。

一八八八年，大衛．奧本海默 （David Oppenheimer）當選溫哥華的第二任市長，連任四次。任期內，建立了電力、公園、醫院、下水道、消防部門、渡輪、有軌電車等交通系統。

他也是慈善家，捐贈土地，建設公園，並幫助建立孤兒院等。

他的弟弟艾薩克則連任市議員，這對兄弟，對溫哥華早期的建設，貢獻良多。

奧本海默集團總部位於溫哥華附近，是北美最大的農產品分銷商之一，提供來自約 廿五個國家的一百多種水果和蔬菜。

以前華航由台北飛紐約，都要停靠阿拉斯加首府安克拉治（Anchorage），有誰知道安克拉治首任市長是猶太人大衛（Leopold David）？

猶太人真是水銀泄地，無孔不入，連冰天雪地的阿拉斯加，也有他們的勢力。

上述許多例子證明，猶太人賺了錢就投身公共事務，服務大眾，幾乎成為一個固定模式。中國人則是利用公共事務的權利來搞錢，完全是不同的思路。

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