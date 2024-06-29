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自由廣場》豐富生活與知識 重新擁抱紙本報紙

2024/06/29 05:30

◎ 鍾邦友

拜讀〈大學生讀報 豐富生活與知識〉，深有同感，有人以為，網路資訊爆炸，要看新聞，手機一滑就有，何須看報紙？這想法大錯特錯，網路新聞多半是熱門指數高的，或被特定意識形態篩選過，有些標題與內容更是大異其趣，更可怕的是網路上充斥假新聞，混淆是非誤導民眾，論嚴謹度，遠遠不及紙本報紙。

像幾年前興起的蝶豆花茶風潮，網路流傳「蝶豆花可降血壓、降血脂、抗焦慮，甚至還能瘦身、改善氣喘」，簡直比「仙丹」還有效，成為網購平台的暢銷商品，我信以為真，天天買來喝。

後來看了自由時報健康版的《謠言終結站》，記者引述衛福部醫藥專家及官員的說法，才知蝶豆花非中藥材，沒有特定療效，甚且有農藥殘留隱憂，才發現自己上了商人行銷手法的大當。

任教數學的我，在自由時報的高屏版新聞，看到屏東大學舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選時，為因應新冠肺炎疫情，將考場設在全國單一面積最大的雙曲線設計之戶外球場中，我把這資料引用為技高圓錐曲線單元的生活素養素材。但這樣的內容，在網路的首頁肯定不被青睞，除非刻意以關鍵字搜尋否則不可得。

幾年前高雄市曾要求各校在大門處設置社區圖書室，有民眾來問裡頭有沒有報紙可看，得知沒有後，再也無人問津，顯見報紙的重要性。訂報費用極少，卻可讓師生是最便宜有效且具教育意義的投資，可惜各地方政府為撙節經費，訂報經費幾乎全刪，真是得不償失。

（作者是高雄高工教師）

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