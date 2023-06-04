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自由共和國》黃文局／維也納的猶太人

2023/06/04 05:30

猶太人紀念館由英國藝術家懷特里德 Whiteread 設計。她用鋼筋混凝土，塑造一個方形「不可讀的圖書館」，外形有如石棺，無言的抗議與哀嚎，沉沉壓在觀眾心底。 （美聯社檔案照）

黃文局／TIA台灣勵志協會共同創辦人

一到維也納，直衝猶太人博物館與猶太人廣場，因為我們的郵輪僅留一天半，碰到星期五，五點關門。只有二個多小時，非常匆促。

到了猶太人博物館門口，竟然有荷槍警衛。在德國、英國、美國等猶太人博物館或猶太會堂 Synagogue，都要付費，也都戒備森嚴。但是，持槍守護，倒是第一次碰到。

一九四五年，維也納市長 Leopold Junschak 說：「波蘭猶太人不應該來到奧地利！我一直都反對猶太人，到現在還是！」

可見維也納人反猶心態，仍極強烈，必須小心防範，以免出事。

維也納猶太博物館是全世界第一個猶太博物館，建於一八九六年，但是，一九九八年才重新開放。

一八九六年間，猶太人在維也納如魚得水，優遊自得。數十年後的一九三八年，納粹併吞奧地利，猶太人的命運急轉直下，財物多被沒收或破壞，殘物不多，因此，只能以文字或相片來表述猶太人當年的歷史。

猶太人紀念館

掃描之後，快速走過繁華市中心，大約十五分鐘抵達猶太廣場。

十三世紀，腓特烈二世Frederick II（神聖羅馬皇帝），寬容對待猶太人，猶太人湧入維也納舊城 ，即現在的猶太廣場 Judenplatz ，形成社區，有自己的商店與會堂。

猶太會堂，就是猶太社區的活動中心。

但好景不久，一四二一年，猶太人被屠殺，社區被毀，消失無蹤。

直到一九九五年，發現了猶太會堂的地基，開始挖掘。後來在這廢墟的正上方，蓋一座大屠殺紀念館。

紀念館由英國藝術家懷特里德 Whiteread 設計。她用鋼筋混凝土，塑造一個方形「不可讀的圖書館」，外形有如石棺，無言的抗議與哀嚎，沉沉壓在觀眾心底。

她不願解釋作品的意義，任由讀者解讀。方形紀念碑，前有大門，其他三面由圖書構成。也許，正好有六萬多本書，代表被殺的六百萬猶太人。每本書，代表被納粹謀殺的每個猶太人的故事。同時，隱喻猶太人是愛讀書的民族。

這是極富創意的傑作。看後，終生難忘。

紀念館正對面是萊辛Gotthold Lessing 的雕像，他是德國作家、哲學家、劇作家、藝術評論家，是啟蒙時代的代表，曾與啟蒙運動的領袖伏爾泰激烈辯論。他的理論，深刻影響德國文學。重要的是，他是猶太人。

另外，可以通過旁邊的房子 Misrachi House 8 的地下室到猶太廣場博物館Judenplatz 參觀遺址。

博物館也僅用圖片及文字說明當年的猶太人的生活及足跡。

猶太人的「人際網絡」

令我印象深刻的是，一幅猶太人經商網絡的地圖，在十五世紀，他們的足跡就巳橫跨整個歐洲，靠著宗教、血緣及姻親，編織成的「人際網路」，互通有無，相互扶持，難怪可以無往不利。

我一再強調，猶太人成功的最重要因素是「人際網絡」。

他們被滅國後開始「大流散」，但是，他們沒有因此滅亡，反而形成遍布世界的「人際網絡」，因此，訊息暢通快速，也因此，橫行世界。

想不到，在此得到證明。

一八○五年，英國猶太人羅斯柴爾德，比英國政府更早得知拿破崙戰敗的消息，一舉成為首富。 這膾炙人口的故事，人人知曉。不過，猶太人幾百年來就已經知道訊息戰的重要，而且，早就有實體架構可以實施。

我也常說，年輕人最重要的資產是人脈與錢脈，這又是證明。人脈，就是「人際網絡」。懂得如何編織與經營，你的人生就愈順暢。

猶太人為什麼會在維也納綻放光芒？

這要歸功於十八世紀末的神聖羅馬帝國皇帝約瑟夫二世的政策。

一七八○年，哈布斯堡Habsburg 王朝唯一女皇特蕾莎 Maria Theresa 去世，大兒子約瑟夫二世Joseph II 接掌。他一改母親的作風，開明改革，廢除農奴制，賦予所有公民行動自由和從事任何職業等權利。甚至，給予猶太人部分宗教自由。猶太人紛紛由帝國各地，湧入維也納。

一八六○年僅有六千人，卅多年間，暴增超過十萬人。

重視教育是猶太人的成功關鍵

雖然猶太移民很窮，但他們極為重視教育。到了第二代，他們的孩子多成為作家、醫生、哲學家、音樂家，金融家、貿易商等。

猶太企業家在「商圈」The Ring（環繞維也納市中心的一條大道），周圍建造了許多商店和建築物。

十九世紀下半葉，約有十七萬猶太人定居於維也納，占城市總人口的比重不足十％。

但是，這些猶太人創建了維也納的繁榮，也贊助並推動了藝術文化等活動。

一九一八年到一九三八年的維也納，是知識份子中心，也是猶太人的黃金年代。當時，擁有奧匈帝國最多的猶太人。

他們在在音樂、文學、醫學、商業、金融、新聞、雕塑和繪畫等領域，多執牛耳。

馬克思、維根斯坦 Wittgenstein（哲學家）、史特勞斯、馬勒 Mahler（音樂家）、荀白克 Schönberg（作曲家）、茨威格 Zweig（文學家）、包利 Wolfgang Pauli（ 諾貝爾物理學獎）、馬克斯．佩魯茨Max Perutz（諾貝爾化學獎）、天文學家奧本海默 Oppenheim，等，各類猶太人才輩出。

醫學界，更是天才橫溢。巴拉尼 Róbert Bárány（諾貝爾生醫獎）、洛伊 Otto Loewi（諾貝爾生醫獎）、蘭德施泰納 Karl Landsteiner（諾貝爾生醫獎）、史尼茲勒 Julius Schnitzler（外科醫師）、洛文斯坦 Ernst Löwenstein（病理學家），他的兒子是眼科醫師。另外，開創心理治療醫師的弗洛依德及他的女兒（兒童心理學），他的弟子阿德勒 Alfred Adler 發展出來的個人心理學等，都令維也納醫學界，熠熠發光！

有一位不能不特別提出來，因為，沒有他，就沒有今天的以色列。他就是寫了《猶太國》，猶太復國主義組織的創始人​​，西奧多．赫茨爾（Theodor Herzl） 。他雖出生於布達佩斯，但童年就移民維也納，所以，應該算是維也納猶太人。

十九世紀末出現的百貨公司，大大改變人類的消費行為。當時是炫富與炫麗的場所。同時，也帶動了城市的現代化。這些商店，都是猶太人開的。

一九四五年以前，「來跟猶太人買東西」（Buy from Jews ！），是生活上的口頭禪，可以想見，他們的影響力有多大。

現代維也納的猶太人

一九三八年，德國納粹併吞奧地利，猶太人逃的逃、死的死，一切都灰飛煙滅。

一九四五年戰爭結束後，維也納存活下來的猶太人不到五千人。

現在大約有七千多人，主要是由中亞烏茲別克的布哈拉（Bukhara）在一九七○年代，從蘇聯移民過來的，約占維也納猶太人口的三分之一。這些猶太人能否再創輝煌？拭目以待。

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