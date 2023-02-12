自由共和國》黃文局／淘金熱猶太人與加州及西海岸的發展(之2)

沒人不知道牛仔褲第一品牌李維（Levi），總公司就在舊金山。史特勞斯（Levi Strauss），一八四七年，先從巴伐利亞移民到紐約，然後，跟他的兄弟姐妹搬到肯他基，最後才到舊金山，在哪裡經營一家雜貨店。 舊金山猶太人人才輩出，不及細載。（彭博檔案照）

黃文局／GTI共同創辦人

人際網絡才是成功關鍵

一八五八年，加州淘金熱結束，南加州的洛杉磯與舊金山才要開展。

一八七○年到一八八○年，猶太人大量湧入舊金山。

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一八六○年，舊金山有五千名猶太人，大約是當地人口的十％ ，大多數人寧願做裁縫、商人，也不願意做危險又艱辛的採礦工作。他們主要供應採礦工或印第安人的生活必需品，如衣服（最大宗）、靴子、襪子、帽子、刀子、工具等。後來也提供酒與煙草，尤其是煙草生意，幾乎是猶太人獨占。因為當時沒有什麼娛樂，煙草是最好的生意。飯後一隻煙，快樂似神仙。

而且，當時運輸不便，幾乎有什麼就賣什麼，錢好賺，但是辛苦，翻山越嶺，挨家挨戶。後來，有些腦筋動得快的猶太人就想到幫挖到黃金的人儲存保管，逐漸發展成銀行業。

猶太人的生意，主要靠的是創意。他們不從事危險的採礦業，卻由「採礦者身上淘金」，這種自創的「江湖撇步」，誰能競爭？趨吉避凶，也是一種才能。

我們都在硏究，為什麼猶太人在各行各業，都能出類拔萃。比較可以接受的原因是，他們重視教育與宗教。

但是，在加州猶太人的發展史，似乎不能解釋。因為，初期趕淘金熱熱潮而來的猶太人，多是赤手空拳、目不識丁，對宗教也不熱衷，眼裡只有黃金。

試著尋找加州大部分猶太人成功的軌跡，個人認為，「人脈網絡」才是關鍵。因為，他們多由雜貨起家，沿戶沿鎮，奔走兜售。貨品由何而來？東岸或他地的親友寄送過來的。一般人，沒有管道。錢不來，人家也不會發貨。

台灣人在巴西的成長模式，幾乎相同。

四十多年前去巴西打拚的人，也多沒什麼錢，敎育程度也比較差。所以由「小提包」（沿門推銷），到「大提包」，到「小走私」，到「大走私」，有賺到錢，生活不錯，但是，沒有一個發展成為大企業。

中國人也是。到一八六○ 年，至少有七萬中國人（比猶太人多七倍多）被送到沙加緬度作工，後來也沒沒無聞。愛爾蘭人、西班牙人、墨西哥人等，結局也差不多。

這真是一個有趣的題目。

舊金山

一八四七年，舊金山人口只有八一二人。一八五○ 年，增加到二萬五千人。一八六○年，又增加一倍為五萬六千人。一八七○ 年，更加發展，人口爆增。

沒人不知道牛仔褲第一品牌李維（Levi），總公司就在舊金山。其實，史特勞斯（Levi Strauss），一八四七年，先從巴伐利亞移民到紐約，然後，跟他的兄弟姐妹搬到肯他基，最後才到舊金山，在哪裡經營一家雜貨店。

一八七二年，他碰到另外一位猶太人裁縫師戴維斯（Jacob Davis），他需要資金申請鉚釘固定在牛仔褲的專利，二人合作， 最後史特勞斯買下，並發展成為世界最大的公司。

哈斯（Walter Hass）後來當上李維公司總裁，他的父親也是來自巴伐利亞的猶太移民，經營雜貨店，擴展為連鎖店。他的母親是舊金山最成功的羊毛商人之一西蒙．科甚蘭 （ Simon Koshland ） 的女兒。他們都變成姻親與企業合夥人。

這種親上加親，金錢互通，交識成綿密的網絡，訊息四通八達，先得商機。外人入侵，往往難逃魔掌。而這網絡，經過千百年的演化，已經深入世界各個角落，各個行業。

一八五○ 年，法國猶太人維迪爾（Felix 和 Emile Verdier） 坐船來到舊金山，他們在巴黎販賣酒及絲襪，所以帶了一些絲綢及香檳，葡萄酒，白蘭地等。因為，當時這種異國風味的奇珍異品，看都沒看過，立刻被一掃而空，大發利市。

Emile Verdier 見機不可失，馬上回去法國補貨， 一八五一年，回到舊金山開設了一家名為巴黎市 （City of Paris） 的小店。後來發展成舊金山最高檔的百貨公司及酒莊，風光一時，直到一九七二年，經不起各種競爭的衝擊，分售關門。

一八五二年，利文生（March levinson）抵達舊金山 ，不久就轉往黃金小鎮普萊瑟維爾（Placeville），維琴尼亞市（Virginia City），內華達市 （Nevada City）等地經商，賺了錢，一八七五年，回到舊金山，進入保險業。

一八五六年，米克爾森（Samuel Michelson）在墨菲（Murphy） 的小帳篷賣雜貨， 他的兒子 Albert Michelson 得到格蘭特總統的特許，進入美國海軍學院。Albert Michelson是美國第一個得到諾貝爾物理獎的猶太人。

一八六八年，澤勒巴赫 （Anthony Zellerbach），一文不名到了舊金山。一八六九年，開始向Adolph Falk 進口紙張與文具。澤勒巴赫的孫子，在艾森豪時代，成為駐義大利大使。

鼎鼎大名的費爾蒙連鎖酒店（Fairmont Hotel），總部在舊金山，老闆是史威格（Benjamin Swig），祖先是立陶宛猶太移民。

最後，一定要提到蘇特羅（Adolph Sutro），他是出生於今日的比利時的猶太人，一八四八年大革命後移民美國巴爾的摩，一八五○ 年轉進舊金山，身無分文。

當時挖礦正夯，他創新改善採礦墜道的通風和排水，賺了大錢，投資房地產，曾經擁有舊金山十二分之一的土地，是舊金山最大的地主，也是最大的捐贈人。一八九四年，當選為舊金山市市長。

舊金山猶太人人才輩出，不及細載。（待續）

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