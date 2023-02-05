自由共和國》黃文局／淘金熱猶太人與加州及西海岸的發展(之1)

而早在一九一一年，威爾遜（Wilson）總統就提名猶太人布蘭戴斯（Louis Brandeis）為大法官。（維基共享）

黃文局／GTI共同創辦人

可以說，沒有淘金熱，就沒有今天的加州。圖為2021年的一場大火，淘金熱時代加州格林維爾小村莊被夷為平地，路燈柱融化，市中心一片廢墟，僅剩舊時咖啡看板孤零豎立著（彭博檔案照）

台灣有多少人住在加州？又有多少名人畢業於南加大？蔡同榮、何志偉、陳敏薰、柯承恩、馬維辰、沈春華、蔡滄波、孫芸芸、侯佩岑及楊德昌等都是校友，橫跨政界、學術界、影劇界等。

但是，有多少人了解加州發展的歷史？

事實上，一切都要由淘金熱（Gold Rush）說起，可以說，沒有淘金熱，就沒有今天的加州。

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問題是，當時的淘金熱，吸引了世界各地的投機客，為什麼只有猶太人獨領風騷？最後再來討論。

一八四八年，是風起雲湧，動盪不安，充滿危機的年代。世界政治結構，經濟局勢等，都有了天翻地覆的變革。

在歐洲，這場歷史上最大規模的革命浪潮，由法國開始，幾乎波及了所有歐洲各國，顛覆了原來的秩序。

一八四八年，馬克思發表《共產黨宣言》，對當時的革命思潮，推波助瀾，影響至今。

當時，歐洲猶太人剛被解放不久，這場革命，又產生了新的反猶主義，許多猶太人離開家鄉，移民美國。

沙加緬度與洛杉磯

而一八四八年，美國正好打敗墨西哥，取得加利福尼亞（上半部），內華達、猶他的全部地區，科羅拉多、亞利桑那、新墨西哥和懷俄明部分地區。

不久，馬歇爾（James Marshall）在加利福尼亞沙加緬度（Sacramento）東北科洛馬（Coloma） 發現黃金。

消息傳開，一年之內，約有十萬人由各地湧入。猶太人，一向嗅覺靈敏，當然不會錯失良機。此時的猶太人以法國及德國（巴伐利亞公國）為主。這些猶太人的數目不多，十年之後的 一八五八年，也只有一萬個，而外來移民，超過卅萬。這些少數猶太人，對於加利福尼亞州，甚至，整個西海岸，影響巨大而深遠。

沙加緬度在淘金熱的帶動下，馬車、船隻匯集，人流物流，川流不息。農業與商業，爆發成長。很快就從一個小鎮，變成經濟交通樞紐，第一條橫貫美國大陸的鐵路終點站就在此處。許多來自中國的勞工，隨著鐵路的修建，就在這裡落腳。

一八五○年，加州成為美國聯邦第卅一州。根據當年的人口普查，第一個來到洛杉磯的猶太人是出生於德國的裁縫師（猶太人傳統老行業之一）法蘭克福（Jacob Frankfort）。之後，又有七個單身男性猶太人來，其中一些人的生意，發展成銀行或百貨公司，洛杉磯的漢堡（Hamburger’s ）百貨公司，是其中翹楚。

漢堡（Asher Hamburger ）是巴伐利亞的猶太人，於一八卅九年抵達紐約。他和他的兩個兄弟，分別在賓夕法尼亞州和阿拉巴馬州開設了乾貨店（Dry Goods） ，其實，就是雜貨店。 一八五一年，遷移到加州沙加緬度，因為這裡是淘金熱的中心。一八八一年，移居正在蓬勃發展的洛杉磯。他的公司，逐漸擴展為太平洋海岸的最大的地標，漢堡百貨公司。後來衰落，被梅公司（May Company）收購而消失。

科恩（Kaspare Cohn），普魯士猶太人，十多歲時移民紐約， 一八五○年末轉往洛杉磯，他的叔叔紐馬克（Harris Newmark） 是一名雜貨批發商。紐馬克派他去管理在洛杉磯和聖華金河谷（San Joaquin Valley）之間的山口上的店，科恩後來成為這裡的大地主，此地土壤肥沃，適合栽種。淘金熱潮過後，農業興起，科恩大發。

科恩於 一八六六年返回洛杉磯，洛杉磯正要開展。一八八七年，與紐馬克和來自巴伐利亞的猶太人赫爾曼（Isaias Wolf Hellman）一起購買了牧場。

一八八八五年，創辦了加州最大的羊毛和皮革批發貿易公司。一九一○年代，將他的公司轉變為一家銀行，他與他的兩個女婿， 將銀行更名為聯合銀行和信託公司。

一九○二年，科恩提供了一棟房子，改建為醫院，主要是為治療猶太肺結核病患者，後來演變成美國西岸最大的癌症治療和研究中心，希望之城（City of Hope），救人無數。

一八五九年，法國猶太人邁耶（Marc Meyer）來到加州，此時加州淘金熱已經熄滅，一些黃金小鎮，人口走光而廢棄。

法國金融家拉查德（ Alexandre Lazard）將他推薦給他在舊金山的堂兄，擔任股票商。Lazard、Weills、Kahns 和 Meyers 都是法國猶太人，他們經常通婚，合作生意，成就非凡。

他的兒子邁耶（Eugene Isaac Meyer），耶魯大學畢業，一九三○年，胡佛總統任命他為美國聯邦儲備委員會主席。

他購買了破產的華盛頓郵報，起死回生，後來交給女兒凱瑟琳．格雷厄姆 （Katherine Graham） ，更是風生水起，影響力遍及世界。

以上三人，見微知著，可見猶太人的經商能力高強，又不忘跨足政界及公共事務。

猶太人與美國總統的關係

猶太人沒有國家近二千年，深切了解，只有結交最高層，才能保住生命財產。

在十八世紀，歐洲有些宮廷猶太人（Court Jew），專替國王購買武器或奇珍異寶，所以得到特權。羅斯柴爾德家族，就是最有名的例子。

以色列獨立，英國猶太人除了自己當上國會議員，也大力贊助支持高層如邱吉爾等，所以外交部長貝爾福才會發表支持以色列的宣言。

在美國的猶太人，也都使力接近總統，否則，一九四八年，杜魯門為什麼在以色列宣布獨立的十一分鐘後就承認？

而早在一九一一年，威爾遜（Wilson）總統就提名猶太人布蘭戴斯（Louis Brandeis）為大法官。

上面提過，一九三○年，胡佛總統任命邁耶為聯邦儲備委員會主席，掌控美國經濟。

一九三三年，羅斯福總統為了挽救經濟，實施新政（New Deal），三個主要策劃人，都是猶太人，包括當時的財政部長小摩根索（Henry Morgenthau, Jr.）。

近年來的布希、柯林頓、奧巴馬、川普、拜登等內閣，也多充斥猶太人。

這裡要講的是更早的故事。

一八三七年，賽利格曼 （Joseph Seligman）由巴伐利亞來美國賓州，先去打工，存錢之後，就去買刀具及小商品，在農村挨戶銷售。

賺夠錢，就把兄弟們接來美國，其中兩位兄弟，一八五○年初就來黃金小鎮普萊斯維爾（ Placeville） 做生意。

約瑟夫管理紐約的店，後來當上美國總統的格蘭特（Grant），當時只是中尉，常來光顧，約瑟夫的弟弟傑西（Jesse）與他成為好友，後來承作軍服，甚至承銷國債，生意愈滾愈大。一九六四年，成立銀行。

一八六八年（這年日本明治維新），格蘭特當上總統，邀請他當財政部長，被他婉拒。

猶太人與各國高層的關係，綿密深厚。(待續)

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