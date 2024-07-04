澳洲傳「真」》黎崇恩引發澳洲媒體聲勢 第四權發揮作用

黎智英的三子黎崇恩近日到訪澳洲，他的律師和公關團隊所推動的輿論效應，可說是有效發揮第四權議題設定功能的難得實例。

◎丘德真

作為民主社會裡的第四權，一般較受人注意的，是新聞媒體如何確保政府透明度以及輿論監督等所「守門人」功能。較少人注意但卻不容忽視的，是新聞媒體如何激發公共事務辯論的議題設定功能。而黎智英的三子黎崇恩近日到訪澳洲，他的律師和公關團隊所推動的輿論效應，可說是有效發揮第四權議題設定功能的難得實例。

黎智英的三子黎崇恩近日到訪雪梨、坎培拉和墨爾本，呼籲澳洲加入全球民主國家營救黎智英的行列。（丘德真攝影）



黎智英的三子黎崇恩近日到訪雪梨、坎培拉和墨爾本，呼籲澳洲加入全球民主國家營救黎智英的行列。

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半個月之前，澳洲聯邦國會大樓才鳴響禮砲，歡迎中國總理李強到訪。當天，作者親眼目睹首都領地（ACT）警察將一名藏人示威者壓倒在地。（丘德真攝影）



但半個月之前，澳洲聯邦國會大樓才鳴響禮砲，歡迎中國總理李強到訪。當天，我親眼目睹首都領地（ACT）警察將一名藏人示威者壓倒在地；還有一名男性警員出手掐住參與示威的華裔女作家許秀中的脖子；又有人向我展視影片，表示遭親中人仕襲擊，但警方卻不予理會。當然不得不提的，是中方人員在澳洲聯邦國會大樓內公然阻擋華裔記者成蕾的事件。

以上種種均反映出，面對中國，澳洲政府致力擺出“友好”的姿態。而黎崇恩這個時候到訪，本難期待澳洲官方會有多大回響。不過，澳洲外長黃英賢竟然在7月1日晚間，連續在推特發出兩則鋪文，表示關注黎智英案以及香港國安法剝奪言論自由的問題。而且，黃英賢更在自己的推持上放上多幅與黎崇恩及其律師團隊會面的照片。

就時間點來說，黃英賢的舉動，很可能是輿論聲勢所牽動的結果。談到聲勢，大概不得不提及在澳洲全程陪同黎崇恩的兩名律師──蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）和羅賓森（Jennifer Robinson）──對西方媒體來說，她們二人都是赫赫有名的大人物。

蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）曾經是歐洲人權法院（European Court of Human Rights）多宗案件的代表律師，而且多次在聯合國多個有關人權事務的聽證會上發言。至於羅賓森，又更是近期澳洲媒體的紅人──她作為維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）的代表律師，上星期她陪同阿桑奇返回澳洲，不少電視觀眾都還記得她和阿桑奇自飛機艙門步出，然後走下停機坪的場面。

中共和香港政府極力粉飾「回歸」27週年同一天，澳洲卻是一面倒地有關注黎智英案，以及香港自由和法治崩壞的討論。（美聯社檔案照）

到了7月1日下午，當黎崇恩、蓋拉格和羅賓森三人出席澳洲全國記者俱樂部發表演說，全國媒體當然隨即爭相報導。接著到了晚間，大家也看到黃英賢連發兩則推文了。

換言之，在中共和香港政府極力粉飾「回歸」27週年同一天，澳洲卻是一面倒地有關注黎智英案，以及香港自由和法治崩壞的討論。

除了黎崇恩在澳洲的遊說行動；同樣值得一提的是，黎崇恩、蓋拉格和羅賓森三人在6月29日下午，特地低調前往雪梨次文化重地新鎮（Newtown），觀賞由澳洲人權律師塔倫（Mark Tarrant）所製作的霓虹燈箱作品《鐵鍊中的黎智英》（Jimmy Lai in Chains）。

黎崇恩看著《鐵鍊中的黎智英》，沈思良久。直至負責安排黎崇恩行程的公關人員再三催促，黎崇恩才離去。

https://vimeo.com/971965278/70e583e656?share=copy

影片由Mark Tarrant提供。



（作者為居澳資深媒體工作者）

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