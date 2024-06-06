自由開講》網絡鷹眼下的香港：新時代的「網絡23條」來臨

◎缺理

三月的香港，再次被國安的陰霾籠罩。自「維護國家安全條例」上路以來，整個城市仿佛進入了嚴密的管控模式，而這僅僅是個開始。最近，陸委會向國會提交的報告中揭示，港府計劃在2024年下半年提交俗稱「網絡廿三條」的「網絡安全條例草案」，這一消息無疑為已經緊張的局勢再添一層陰影。

香港的未來充滿了不確定性。在中國的高壓管控下，這座曾經以自由和繁榮著稱的城市，正在逐漸失去它的獨特魅力和吸引力。（歐新社檔案照）

根據陸委會報告，維安條例涵蓋廣泛，從「叛國」、「叛亂」到「煽動意圖」，幾乎無所不包。所謂的「煽動意圖」，不僅包括對中共或香港制度的憎恨或藐視，甚至還延伸到引起不同階層民眾間的敵意。這些罪行的定義模糊，讓人不禁擔憂：在這樣的法律環境下，誰又能保證自己的言行不會觸法？

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「國家秘密」涵蓋的範疇也相當廣泛，從國防、外交到經濟、社會發展無一不包。甚至連參加、支援境外情報組織或是發佈虛假訊息，都被歸類為「間諜活動」。無論是取得、收集、記錄或管有對境外勢力有用的資料，亦或接近、進入「禁地」，都被明令禁止。更令人驚訝的是，條例適用對象為「在香港的所有人」，意即只要踏足香港，無論是遊客、商務人士或是當地居民，都得遵守這些嚴苛規定。

陸委會報告進一步指出，維安條例實施後僅一個月，便有香港立法會議員自行下架了臉書專頁，獨立書店決定熄燈，甚至連外媒「自由亞洲電台」也宣佈關閉成立二十八年的香港辦事處。除此之外，美資銀行也開始考慮縮減香港總部的規模。這一連串的事件，顯示出維安條例對香港社會的實質影響已經開始發酵。

然而，港府並未就此止步。新的「網絡廿三條」即將推出，預計將對網絡言論進行更嚴格的監控與管制。根據報告，這一條例將涵蓋從網絡內容審查、資料儲存，到用戶行為追蹤等各個方面。這意味著，未來的香港網民將面臨前所未有的監控壓力。這種針對網絡言論的全方位監控，無疑將進一步壓縮香港市民的言論自由空間。

在此背景下，陸委會呼籲中共及港府應以保障香港的自由與人權為重，確保營造一個讓人安心經商、旅遊、交流的友善環境。然而，現實情況卻是，港府似乎對這些呼籲充耳不聞。相反，他們正積極推動更多的管控措施，試圖將香港徹底納入嚴密的監控體系之中。

根據最新數據，自維安條例實施以來，香港的經濟活動已經顯現出顯著的萎縮趨勢。外資企業對香港的投資興趣明顯減弱，許多國際企業紛紛撤離或縮減在香港的業務規模。據統計，僅在今年第一季度，香港的外商投資額較去年同期下降了20%。這一數字充分反映出國際社會對香港政治環境的不信任。

與此同時，香港市民的生活也受到了深刻影響。網絡自由的喪失，使得市民們在網上表達意見時更加小心翼翼。據一項調查顯示，超過60%的香港市民表示，在維安條例實施後，他們在網上發表政治相關言論時感到非常不安。這種普遍的自我審查，無疑對香港的言論自由造成了嚴重打擊。

新的網絡安全條例草案將進一步擴大政府的監控範圍，使得香港的網絡環境更趨封閉。據報告預測，該條例一旦通過，香港的網絡自由度將下降至歷史最低點。根據全球網絡自由度指數，香港的排名已經從2019年的第18位下降到2023年的第45位。而隨著新的監控措施上路，這一排名無疑會進一步下滑。

香港的未來充滿了不確定性。在中國的高壓管控下，這座曾經以自由和繁榮著稱的城市，正在逐漸失去它的獨特魅力和吸引力。國際社會對香港的支持固然重要，但更重要的是，香港市民需要團結一致，共同捍衛他們的權利與自由。唯有如此，香港才能在重重困難中尋找到希望的曙光。

在這樣的環境下，香港的自由與未來究竟何去何從？我們期盼，中共及港府能夠正視國際社會和香港市民的聲音，還給香港一片真正自由的天空。若無此，香港恐將在監控與壓制中漸行漸遠，成為一座失去靈魂的城市。

（作者從商）

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