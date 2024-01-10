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自由開講》假和平協定

2024/01/10 15:53

◎吳兆熊

再過幾天，台灣的總統、副總統、及國會立法委員就要舉行大選，請各位鄉親慎重投你的神聖的一票。這次的選舉不是可以讓你輕輕鬆鬆的換黨做做看。

中國國民黨拉起「戰爭與和平」的大旗，喊著「票投民進黨，青年上戰場」的口號，有押韻，又琅琅上口，打著恐嚇牌，正中青年票。這些中國共產黨在台的內應者自認可以在當選後，能和中共簽和平協定，永保台海安寧。你真的會相信嗎？

在一九四六年蔣介石和毛澤東在重慶簽署和平協定，簽字後兩相舉杯互祝，願彼此偃旗息鼓，從此中國得以永保安寧！

黃湯才剛下肚，隔了三年（一九四九年），老蔣就丟了整個中國大陸，帶著殘兵敗將，倉皇鼠竄，逃來台灣，以後的歷史大家都很熟悉，不用多說。

圖為一九四五年九月，在中國重慶，毛澤東與蔣中正舉杯歡慶抗日戰爭勝利。（維基共享）

你相信中國會守跟你簽的和平協議嗎？中國跟新疆、西藏、英國 （移交香港） 所簽的協議都只不過是廢紙一張。拿最近的香港為例，中共當初答應香港一國兩制，五十年完全自治，「馬照跑，舞照跳」，而今五十年還沒過一半，就拿國安法把它箝制下來。抓的抓，關的關；議會成傀儡，法庭在演戲，東方明珠自此暗淡下來。

曾經牢牢控制台灣約半世紀的中國國民黨，失去政權給台灣人已八年了，非常挫折驚惶，一但贏了這次的大選，國共一定會狠狠的聯手打壓本土派，極欲消滅台灣意識，讓本土政黨不再有翻身的餘地，此後不會再有政黨輪替了。君不見中國自從 一九四九年共產黨上台之後，已七十五年了，從未有過政黨輪替。

和我相同年齡的這輩，都生活過中國國民黨一黨專制極權、白色恐怖的時代，那種半夜敲門心也驚的痛苦生活，難以筆墨形容。我的二哥因為和一名「匪諜」同名同姓，年齡只差一歲，卻被抓去關八個月，好讓情治單位慢慢調查；我的三哥在一家出版社當會計，卻因出版社被基隆中學匪諜組織的案件牽連，被抓去關在台北的軍法處東本願寺裡，後來就死在裡面 （註一）；我的四哥經商日文雜誌，雜誌裡面有的文章不見容於國民政府，被軍事法庭以叛亂罪判刑三年半，關在台北青島東路的軍事監獄。

一但中國國民黨贏得這次大選，台灣就被「香港化」了，自由不再，民主消跡。我們的國會議長 ── 韓國瑜「立法院長」 ── 就會用膝蓋跪走到北京人民大會堂向習主席磕頭。曾幾何時，我們的游錫堃院長曾受邀到捷克共和國的參議院演說，何等榮耀與尊嚴！

圖為名列國民黨不分區立委第一位的韓國瑜。（資料照）

我衷心希望這次的大選不會讓國共聯手奪取台灣的民主自由，再次回到極權專制時代。

（旅美退休教授）

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