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自由開講》台灣的選舉，偏好與理性的抉擇

2024/01/07 14:25

◎陳行

經濟理論闡述：消費者依偏好追求效用極大化是理性的行為。那選民依偏好追求所屬政黨候選人當選極大化，是否是理性的抉擇？

政黨競爭，是確保民主政治的不二法門。民主國家，選民可以自由依意識、認同的偏好，投票選擇所屬的候選人。問題是，若選民依偏好選出一個下架民主自由、減損全民財富的政黨，當然是不理性的！

習近平定調九二共識為一國兩制後，國民黨仍欣然擁抱九二共識。國民黨的重啟服貿、開放陸生來台工作，是活生生啃食台灣的主權。國際肯定台灣的民主自由，不是國民黨的自我轉型，是拜民進黨前輩拼命掙來的！

國民黨過了百年，仍是黨內大老及戰鬥深藍領軍，觀念難以與時俱進，看法作法讓人不敢苟同。年輕人拿著白紙站在街頭無言抗議中國的極權壓制，竟然被在北一女執教的深藍女士批評為「玷汙了白紙」！黨內高層在總統辯論會上一字排開打瞌睡的電視畫面，令人瞠目結舌。資深大老，累了就交棒給年輕世代，會比打盹，贏得更多的尊敬。

黨內高層在總統辯論會上一字排開打瞌睡的電視畫面，令人瞠目結舌。圖為當時辯論會場，記者提問後排，坐著國民黨主席朱立倫（右一）、國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）等藍營人士。（記者翻攝）

民眾黨成立前，柯主席已高喊兩岸一家親，民主自由的台灣與專制極權的中國怎可能一家親？柯主席的獨特言行，契合年輕人叛逆的特質，享有年輕人的支持度。但這不代表柯主席言之有道，相反地，他的推論欠缺嚴謹、評論經常倒果為因。柯主席在總統辯論會上自豪地說，民眾黨不受財團束縛。問題是民眾黨成立剛滿四年，財團捐款也講究收益率，一個未歷練大選的政黨，很難博得財團的青睞。再者，他的副手是新光集團的吳欣盈，也接受該集團的捐款，民眾黨已漸漸與集團捆綁在一起。

另外，柯主席批評民進黨執政期間國債增加。柯主席該甚知全球經歷武漢疫情，台灣政府的採購疫苗、控制疫情、振興經濟，皆需經費支出。再加上中國軍機頻繁跨越海峽中綫，國軍軍機升空驅離，油料及維修成本必大增，國債能不增加嗎？根據國際貿幣基金資料，台灣國債金額5年成長率共8%（2018-2022），國債佔國民生產毛額比率卻從33.9%降至29.7%。同時期的日本，國債金額5年成長率共12%，國債佔國民生產毛額比率則從232%提升至260%。柯主席，請不要唬弄百姓、抹黑民進黨。

柯主席在總統選舉辯論會上自誇自己堅守正直誠信。依智商，柯主席應該知道農業用地的法律限制，也了解土地持有人的權責，卻仍將新竹購買的特定農業用地轉變成商業停車場。待舉發後，才刨地捐款作公益。善自將農地變成非耕地，柯主席不僅違法，正直誠信更值得質疑。

年輕人有逐夢的理想，但若寄望於一位自我膨脹、自我良好、自我矛盾的政客上，豈不是拿自己的未來開玩笑？柯主席在總統選舉辯論會上自我吹噓自己有強大的執行力，可笑的是：他的施政滿意度卻是台北市民心中永遠的痛。

民眾黨成立前，柯主席已高喊兩岸一家親，民主自由的台灣與專制極權的中國怎可能一家親？（資料照）

藍白兩黨批評執政民進黨的貪汚、無能、腐化。但是，台灣現任縣市首長，有涉嫌貪污被起訴的是國民黨的林姿妙及民眾黨的高虹安，民進黨沒有。批評若沒有證據，就淪為抹黑謾罵。民進黨執政八年不可能十全十美，反對黨尤其批評疫情控管、疫苗採購、缺蛋危機。事後檢討，大家都知道那裡多做或少做。問題是，面對黑天鵝式災難的當下，政府只能嘗試摸索、找尋方法解決，時間與預算支出的掌握難以完美，資訊公開不盡人意。只要政府不是系統性怠惰及貪污，應該給予檢討改進的機會。這些疫情及缺蛋衍生的問題，也同樣出現在先進的美國社會。

民進黨維持台海現狀，堅守台灣的主權，明確定調兩岸是互不隸屬。下架了民進黨，台灣所失去的不只是台灣的民主自由，更是全民的經濟與財富。

香港是鮮明的借鏡。香港回歸中國後，不僅失去了民主自由，經濟也大幅痿縮、財富更是停滯。根據世界銀行的統計，香港在回歸中國之前（1961-1997），國內生產毛額的平均年成長率約7.65%；回歸後到2022，年成長率則降為2.56%。雅虎財訊報導，香港股市在回歸中國26年的期間，總報酬率只有9.3%。同期新加坡股市的總報酬率卻有59.4%。台灣人有主權，可以選擇遠離中國的威權。

不管你我的政黨色彩，維護民進黨掙取來的台灣民主自由，給予年輕世代仍有自由選擇的未來，是你我這次投票的考量。珍惜台灣的主權，悍衛台灣的民主自由，確保台灣的經濟財富，才是理性與智慧的抉擇。

（作者為任敎北美的大學教授）

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