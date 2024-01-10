自由開講》衛星升空後，誰又忙著替中共洗白？

◎王濬

選前到數四天，中共發射天文衛星「愛因斯坦探針衛星」升空，遭國防部偵測並發布「國家級警報」。事實上，就在不到兩個月前，中國的「好鄰居」北韓同樣往日本沖繩方向發射了「軍事偵察衛星」，不僅引起韓國合同參謀本部發布媒體通報，日本政府更發布「全國瞬時警報系統（J-Alert）」提醒民眾警覺、避免被衛星殘骸傷害。

當中共已經出手之後，台灣人更該都睜大眼睛看：究竟又是哪些「協力者」們會大力呼應呢？圖為中共10日於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。（歐新社）

儘管中國官媒以「驕傲」、「圓滿成功」等方式形容衛星的發射，也算是從屬於共軍的衛星發射中心，在新年帶給盡一整年都飽受高層將領貪污、洩密、撤換醜聞困擾的習近平，一份彷彿懺悔性的「補償大禮」。但先不論中國過去多次發射衛星或火箭後，卻往往造成其殘骸散落造成人員傷亡，甚至是掉入日本、台灣或南海的附近海域而無力收拾「殘骸」，早就讓周邊國家多次痛批中國「不負責任」、「射後不理」。中共官員在台灣大選前的當週做出這樣充滿「軍事介選」疑雲的粗暴手段，恐怕不久後又要有人「丟官」了。

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而無論是缺乏政治神經的中共官員為拍習近平馬屁而「弄巧成拙」，亦或這也屬於中共連日以來用空飄氣球、戰機、軍艦等方式侵擾台灣的「灰色地帶衝突」手段一部分——都顯示中共顯然未能從過去學到教訓。「軍事介選」手段無法強迫台灣人民屈服，也不會讓我們因此就選擇「中國喜歡的領導人」來當總統。這只會讓我們更團結、更堅定守護自己的國家主權與民主自由也更明白「用實力確保和平」的重要性。

圖為北韓去年11月間發射軍事偵察衛星畫面。（路透）

幾乎可以預見，某些在野黨將藉此大力炒作「戰爭與和平」論調。或許攻擊民進黨政府「渲染中國威脅」，又或者批評賴清德、蕭美琴是「台獨引戰組合」——這兩種剛好都是中共喜歡操作的論述，也是中共在2024年大選中大力宣揚「和戰論」的主軸。若緊跟在中共的軍事威脅之後，鋪天蓋地的不實謠言與驚悚恐嚇接踵而來，目的都是希望大家去投「中國喜歡的人」，甚至是試圖幫國際公認中共的「麻煩製造者」、「戰爭製造者」形象洗白——這正是「認知作戰」的完美示範。當中共已經出手之後，台灣人更該都睜大眼睛看：究竟又是哪些「協力者」們會大力呼應呢？

（政治及文字工作者）

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