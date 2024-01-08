自由開講》讓良善美德再次贏回台灣

2024，讓我們團結一致，讓台灣的良善美德再贏一次！（資料照）

◎傅佩芬／世界台灣同鄉會聯合會會長

1974年9月7日來自世界各地的台灣同鄉會代表排除萬難，匯聚在奧地利的維也納，成立了世界台灣同鄉會聯合會。創會將近50年以來，台灣同鄉會／台灣協會始終堅定支持台灣民主、主權獨立的立場，承擔歷史給予的責任，見證台灣歷史的重要階段。

一路走來，我們卻發現一齣歷史鬧劇正在台灣上演，前輩先人的奮鬥犧牲之下終於萌芽的民主自由再一次遭遇到前所未有的挑戰：

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在戒嚴時期，民主自由被獨裁專制的國民黨政權視為洪水猛獸。用戡亂反共的藉口施行報禁、黨禁，無情打壓民主人士。

今天的國民黨表面上附和歌頌著民主自由，卻從來沒有對過去打壓民主說過一聲抱歉。相反地，失去了特權的政客為了復辟執政，不惜和想要併吞民主台灣的中國唱和，不僅不願意正視台灣意識的興起，更把本土政權形容為「挑釁、好戰」，敵我不分，打擊削弱台灣抗敵的士氣。更大量放送假訊息，動搖人心，讓執政黨整天為了闢謠澄清，疲於奔命。

同時，打著「新政治」口號，投機、華而不實的民眾黨趁勢興起，一方面廉價行銷「兩岸一家親」，模糊台灣的認同。另一方面結合大量的網軍，使用民粹、煽情的話術販賣仇恨、幻想及迷思。

「民主自由」在今天台灣社會儼然成為「民主自由」最大的威脅！

「民主自由」之所以可貴應該是基於共同的價值、以事實為基礎的良性討論以及互相尊重。一個徒具形式，卻沒有共同價值以及良性討論為基礎的「民主自由」，似乎就要回過頭來反噬掉自己。2024的台灣，我們已經來到後解嚴時代的第37年，後戒嚴時代即將與38年的戒嚴時期等長。我們想望的正常國家、健康良性的政黨競爭、具有明辨省思、良善正義的社會卻似乎仍然遙遠未及...身處歷史時刻的台灣人民將要往何處去？我們是不是可以繼續堅守良善正義的基本價值，重拾對人性的尊重，重建對民主自由的信心？這不只是憂心國家前途的台灣人關注的重點，在地緣政治情勢之下，2024年的台灣總統立委大選已經再次成為國際社會矚目的焦點。

歷史的前進如此艱難，歷史的前進也往往不是直線向前。我們曾經勇敢往前進，也曾經被迫往後退。寄望所有台灣同鄉會／台灣協會的會員朋友們，再度和我們台灣的家人朋友攜手，結合國際社會良善的支持力量，守護台灣價值，讓台灣的民主自由再次成為我們共同的驕傲！

2024，讓我們團結一致，讓台灣的良善美德再贏一次！

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