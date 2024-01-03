自由開講》賴清德捍衛台灣的民主自由

◎陳美津

台灣的總統大選已經進入最後衝刺的階段。筆者雖然身在海外，但心繫台灣，12月30日看了藍白綠三位總統候選人的政見發表會和辯論會，賴清德的發言每句都是一針見血，賴清德的政策論述最清楚，內容最充實，但是候柯兩人不會論述，也不會思考，只會批評攻擊和抹黑賴清德。而中國的國台辦的攻擊更是惡毒。

身為台灣人，賴清德的發言，每一句話讓我心有戚戚焉，也讓我感動得落淚。賴清德說「台灣主權獨立」，兩岸「互不隸屬」，中國大陸「對台灣生存威脅最大」。他要「強化國防」，台灣民眾要「團結一致面對中國的威脅。 他也擔憂兩岸服貿協議「會影響百工百業，也會造成台灣社會的不安」。但是中國國台辦的發言人卻指責賴清德是「台獨工作者」、「兩岸和平破壞者」、「台海兵凶戰危製造者」，強調中國反對台獨，要粉碎台獨行徑，完成國家統一，更呼籲台灣選民在「和平與戰爭、繁榮與衰退」中作出選擇。

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賴清德早在今年四月，台灣中央社記者訪問他時，已經說得非常清楚，台灣的總統大選並非奠基於「戰爭與和平」，而是「民主與專制」的選擇。民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣。捍衛自由民主現狀，才是正確的道路，他希望台灣人民運用手中選票堅定地選擇民主，拒絕走回極權的舊路。極權的舊路，也就是國民黨用戒嚴法統治台灣的白色恐怖年代。

賴清德早在今年四月，台灣中央社記者訪問他時，已經說得非常清楚，台灣的總統大選並非奠基於「戰爭與和平」，而是「民主與專制」的選擇。（中央社）

但是藍白總統候選人，建議與中國簽和平協議，為和平統一鋪路。這不是與台灣的主流民意背道而馳嗎？台灣的人民會選擇和平，讓中共統治而犧牲台灣的民主自由嗎？

極權獨裁的中國最害怕的是台灣的民主制度，所以文攻武嚇要要統一台灣，要摧毁台灣的的民主自由，因為台灣的民主自由制度像一個燈塔照亮全世界，俄羅斯侵佔烏克蘭，全世界民主的國家的注意力都轉向台灣，關注台灣的安全。

台灣的自由民主與中共的極權統治，有如天壤之別。香港就是台灣人民的教訓。1997年香港回歸中國之後，中國違背一國兩制的承諾，制定國安法，香港的民主制度完全被摧毁。我呼籲台灣的選民一定要票投賴清德，因為賴清德堅持捍衛台灣的民主自由，會給台灣的人民帶來更好的未來。

（讀者）

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