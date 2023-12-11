自由開講》從香港選舉見識何謂無恥

◎康駿銘

香港日前迎來反送中革命後第二次的「愛國者」選舉。所謂的「愛國者」選舉，是由中國自2021年起增設的正式參選門檻，參選人必須是被中國政權認可為所謂「愛國愛港」的人，參選資格由北京判斷是否「忠誠的愛國者」來決定。在這種所謂的「選舉」之下，政見、個人能力、形象等不再重要，只需要「心繫祖國」，香港的選舉因此早已名存實亡，所有的「民選」議員都只是中國在香港的代理人，是配合北京政府假裝仍有實行「港人治港」的傀儡。

香港10日舉行採用新選舉制度的首次區議會選舉，由於直選席次大幅減少、參選資格須經層層關卡，投票率明顯低落。（路透社）

中國不僅從參選資格著手控制選舉，本屆選舉的直選佔比更大幅降至只僅有兩成的佔比，其餘八成席次由香港政府（即北京政府）直接或間接委任。香港人當然清楚這場不折不扣的假選舉，只是中國為了向國際假裝香港政府是有港人認受的「高度自治」政權，即使在香港政府出盡辦法宣傳選舉，甚至把呼籲拒絕投票列作是對政權「軟對抗」的「違法」行為，投票率最終僅為27.54%，創下香港主權移交以來的新低，相比2019年71.23%的投票率，香港人透過「不投票」來投票的立場再也明確不過。而選舉後首個股票交易日，港股恒生指數更一度跌穿16,000點，過往幾年來的數字已充份反映市場對香港經濟前景缺乏信心。

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在民主選舉中，參選人理應向選民提出符合選民期待的政見來爭取認同，透過候選人之間的良性競爭，令社會有所進步。不過，中國為了令其代理人能贏得香港的選舉不擇手段，不惜直接改變香港的選舉制度，根本就是赤裸裸的作弊，這才是真正的無恥。香港的選舉，反映中國沒有尊重民意的能力，對民主的概念毫無認知，而香港人已從過往因誤信中國而受到了沉痛的教訓，令香港人讓股票、鈔票、選票全部遠離中國。

香港在英治年代雖然也並無完善的民主體系，也無法選出港督，但母國英國本身是信奉自由、民主、法治的國家，不可與現今的中國殖民同日而語。民主與獨裁無法兼容，香港受中國全面統治的下場已經展示了意識形態對於經濟、民生的影響。香港過往引以為傲的發展與成就所仰賴的是民主、自由與法治制度，以及與國際社會的緊密聯繫，而非靠中國具政治目的的讓利。台灣社會請以香港為鏡，把選票投給以台灣整體利益與發展的人選，別讓台灣變香港。

（台灣基進國際部專員）

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