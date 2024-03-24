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自由廣場》從香港見山書店 看中國假民主

2024/03/24 05:30

◎ 李坤隆

中國的假民主是國際皆知，即使不斷否認卻無法掩飾事實，尤在香港治理上更暴露無遺，從一開始的五十年不變到港人治港到新《基本法》，可說是逐步侵蝕香港的民主與競爭力。再看看「見山書店」的例子，應該可以給我們更多的警惕與反思空間。

「見山書店」開在香港上環一個寧靜街角，本來只是一間小型的藝文書店，但因長期遭不明人士的瘋狂投訴，政府各部門也以各種理由發出警告信，讓書店不堪其擾決定在月底結束營運。這原本也不是什麼大新聞，但是看在明眼人眼裡，見山書店的境況有如當前香港的縮影，更感受到中國的威權統治早已滲入城市的角落。

「基本法」第廿三條已生效，納入《國安法》未列罪行，並且允許不公開審判，甚至警方可以在未起訴罪名下拘押嫌犯長達十六天，而叛國、叛亂等罪行最高可判處終身監禁。這是一個怎麼樣的法律，對於香港的影響有多大，時間會證明一切。見山書店的關門是見證時代眼淚的一個案例，對於民主香港變天之後的競爭力喪失，恐怕才是香港人最憂心的事情。

看看別人，想想台灣，面對一個滿口民族情感，卻是獨裁的中國霸權威脅，對於我國傷害更是難以估計，見山書店可說是香港的縮影，而香港顯然更是台灣的縮影，我們如果還不能團結一致，甚至部分人還存在著幻想，那才是我們必須開始擔心的地方！

（作者為大學教師）

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