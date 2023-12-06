自由開講》香港已淪陷，不必再留戀

◎王天宇

香港繼民主派民主黨，失去區議會參選資格遭「清零」後，昨（5）日又傳出香港學運女神周庭在個人社群帳號發文將「棄保流亡」引發外界關注，許多港民籲周庭別因小失大；但也有人認為香港已經淪陷不必再回。

前香港學運女神周庭3日深夜在IG發文宣布，不會在本月底返回香港報到，決定棄保流亡加拿大。（美聯社）

自香港「反送中」運動後，陸陸續續有許多學運人士被依「危害國家安全罪」判處入獄；可當我們詳讀法條後就會發現，其中所提的觸法行為，很多都處於灰色地帶根本難以判定有罪與否；換句話說，只要做出對當局不利的行為都有可能定罪，就好比我國「白色恐佈」時期《戡亂時期檢肅匪諜條例》一樣，換位思考，就可以體會周庭為什麼寧願背負終身叛國罪的罵名也不願回到香港。

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另一方面，想逃離中共統治的不僅只有香港人民，其實就連中國境內的人民也想盡辦法出逃，根據美媒《紐約時報》報導，光今年1月迄今就有將近3萬名中國偷渡客在美國被捕，可笑的是，中國竟然拒收並謊稱那些偷渡客「不是中國人」，誇張行徑令人不齒；此外，上月15日成都24歲女大交換生為留臺灣，在校園公開招親一事也引發討論。

儘管中共正透過各種方法營造國內經濟大好，人民安居樂業的氛圍，但不可否認的是，陸區的白色恐佈正在持續上演中，中共企圖利用法律迫使人民處在恐懼之中，以達到抑制反對聲浪和控制輿論之目的，但當謊言被戳破，真相被揭露的那一刻，中國必將受到毀滅性的打擊。

（就業服務員）

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