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自由廣場》中配「洗人口」 台灣步香港後塵

2024/02/28 05:30

◎ 林志翰

國民黨立法院黨團提出立法院新會期優先法案卅二案，「縮短中國配偶拿身分證時限至四年」的法案置身在其中，魔鬼藏在細節裡，這真的是台灣國會改革的優先法案嗎？

二○○八年，國民黨馬英九首次當選總統，短短一年半內，中配設籍台灣的人數限額，從每年六千人「改成」沒有限制，中配申請前段婚姻子女、直系親屬來台定居，從取得戶籍滿五年「改成」取得戶籍即可申請，中配取得身分證年限，從八年「改成」六年，依親、探親享有台灣健保從不可以「改成」可以。

二○一三年，連任後的馬英九變本加厲，行政院主動提案要縮短中國配偶取得身分證的年限，從六年改成四年，當時的台聯黨為了反制，提案限制中配投票年限，取得身分證後滿六年，才能投立委選票，滿十年才能投總統選票，透過議事杯葛手段，加上民進黨在二○一六年與二○二○年總統勝選、二○二○年國會席次過半的優勢下，「中配四年拿身分證」的案子得以拖了十一年。

二○二四年的現在，國民黨雖然未奪回總統執政權，但取得國會第一大黨，國民黨自認民眾黨將會裡應外合，於是將延宕十一年的提案列為國會改革優先法案，台灣人民能認同嗎？

看看香港！一九九七年香港回歸中國，一九八二年起中共就對香港「洗人口」，輸出「中國人」到香港以取代「香港人」，讓「港人治港」變成「新香港人治港」。

中國有計畫地開放「單程證」，從一九八二年開始，每日批出七十五個「單程證」配額，即前往港澳的通行證，發給有香港或澳門親屬的中國居民前往香港或澳門定居的證件。這些人申領證件時需註銷中國戶籍，「有去無回」的特點而被稱為「單程證」。一九九七年香港回歸後，「單程證」配額增加至每日一五○個。

有人粗略估算，從一九八二年到中國承諾香港一九九七年回歸「五十年不變」的二○四七年時，由單程證輸入香港的「新香港人」總人數約為三二八萬人，反觀一九八七年的香港人口總數只有約五一一萬人。透過「洗人口」手法，達成「新香港人治港」的目標。

國民黨從二○○八年不斷「解禁」中國籍人士進入台灣的作為，香港被洗人口的作法，台灣人民應有相同的既視感，能不嚴防守住這道防線嗎？大量輸入中國人口，搶走台灣人的就業機會，「新台灣人治台」的詭計就快成功了！

（作者是國中教師）

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