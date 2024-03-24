自由廣場》23條上路 香港榮光走向盡頭

◎ 趙萃文

香港立法會日前三讀通過《維護國家安全條例草案》（俗稱「基本法」第廿三條立法草案），已於廿三日生效。今後，除了《港區國安法》的「分裂國家」及「顛覆國家政權」罪之外，《國安條例》更明確涵蓋任何叛國、分裂國家、煽惑叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，都採取嚴刑重罰。新增的境外干預罪，「境外勢力」不僅指外國政府、境外政黨及其關聯實體，更包括國際組織，至為寬泛，目的在製造寒蟬效應，限縮香港的人權與自由。

該條例內容對媒體或一般市民影響較大者，包括煽動意圖罪、非法獲取國家機密及間諜行為等罪行。煽動意圖的定義廣泛，包括意圖引起「中」港公民對政府產生憎恨、藐視或叛離，甚或引起不同階層居民間之敵意；違法行為含括發布具煽動意圖的文字、刊物、廣播或放映等，所有可能威脅政府的行為或組織，都將無限上綱被訴究。

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溯自二○二○年六月香港實施《國家安全法》後，香港的自由民主與自治環境已徹底改變。國安法的施行類如在原本港府的制度外，建立一個平行權力體系，允許隨意解釋國家安全定義，針對性適用於被中共視為構成政治挑戰的機構，包括媒體、獨立報紙及民主派政治人物，損害了投資環境及法治聲譽，毋寧是顛覆香港法制的最根本原因。

由於香港自反送中運動後，不僅北京從嚴管制「一國兩制」的實踐，香港公民政治參與空間更被壓縮，上百位政治工作者或異議人士，均遭受港府以違反國安法檢控，許多泛民主人士流亡海外；香港法治惡化嚴重，除影響公民與政治自由，亦影響商業營運環境，跨國企業與金融業為分散風險，紛紛將地區總部撤出，減損外商投資意願，金融與經濟發展前景，可謂風雨飄搖。

中共推進香港的各項國安立法實體部分固然生猛，但程序作為更具殺傷力；蓋其規制雖嚴，惟若能在程序上遵循港英政府時代的法治傳統，依法理而行，或猶可稍有制約；但港版國安法開立國安公署可對國安犯罪行使管轄權，國安犯罪可以不公開審判、不陪審（已近乎常態化），及人大有主動釋法權等，凌駕一般刑事司法原理原則，則是體系性讓司法被掏空的重擊，香港法治急速下沉，不僅侵蝕香港自治及人民的民主與人權，對政治環境影響尤其深遠，民主自由的核心價值在香港已蕩然無存，嚴重侵蝕其在國際社會的形象與地位。

國安條例的施行，已為香港帶來結構性轉變，政治動盪加上對新聞自由的箝制，香港已無法回復過去的榮光。看看香港，想想台灣；我們應強化與民主國家陣營交流，增進彼此關係，深化合作力度，用以強化防衛性民主的內涵，避免威權體制的干預破壞，捍衛我們自由、民主及人權的信仰價值。

（作者為大學助理教授）

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