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自由廣場》（鏗鏘集）香港的殷鑑 台灣的信念

2024/07/03 05:30

◎ 李敏勇

一九九七年七月一日，英國將香港歸還中國前後時際，我發表〈香港亂彈〉和〈變奏曲〉兩首詩（收錄於詩集《心的奏鳴曲》玉山社）。

從台灣的歷史經驗和中國的政治現實判斷香港的命運，不出所料，昔日南京的中國或今日北京的中國，權力模式都是一個樣子。

「⋯殖民地的安魂之歌／以世紀末的華麗

／張燈結綵／敲響喪鐘歡迎祖國⋯

／紫荊花在紅旗上／銅鑼灣在天安門

／國殤之柱堆砌並隱喻／未來的歷史

〈香港亂彈〉

「打開電視／琳瑯滿目的七月一／全是香港的影子

一國兩制／分明是／改治幌子

／另類殖民的意思／還要逼他們／粉墨登場

／咚咯隆咚嗆／在歡樂頌裡／演出跨世紀的安魂曲

／唉唉唉唉／關掉電源」

〈變奏曲〉

儘管當時中國對香港有一國兩制五十年不變的承諾，但歷史鑑照，中國對昔日割讓的土地並無疼惜之心，反而有憤懣之意。如今憂慮成為現實，香港自由已失，風華不再。

香港是依南京條約一八九四年至一八九八年分三次割讓給英國，與台灣一八九五年馬關條約被割讓給日本一樣，都是清國時代與列強紛爭的賠償。香港、台灣，昔被視為中原之外南方邊陲之地，棄之可也。

台灣在日治五十年後，二戰結束，沒有選擇獨立，在亞洲第一個民主共和國的迷惘下，倍嚐祖國的夢魘，更捲入國共中國糾葛，迄今未解。香港的五十年不變早就變了。兩個替清國擔賠償責任的被殖民地，都因為殖民國的法治條件近代形塑而被中國另眼相待。

台灣，一九四五年十月二十五日被代表盟軍的國民黨中國接收，順勢進佔，不及兩年就發生二二八事件。二戰後悲劇性的開端指的就是這樣的歷史。台灣被日本五十年殖民統治，和香港被英國約百年的殖民統治，法治條件異於中國，成為台灣人和香港人的原罪。差別在於台灣因國共分裂，成為異於中國的共同體，朝正常國家之路發展，而香港在中國統治權力範圍。

中國因素仍然是台灣這個以中華民國台灣自稱的不盡完全國家陰影。香港的殷鑑應該成為在台灣，對自由有愛，對民主有夢的人們的鏡子。看看香港，應該更珍惜台灣這個朝著向正常國家發展的命運共同體。民主化、自由化的台灣被誑稱人民民主專政的中國統治者畏懼、敵視，但應該也被對自由有愛、對民主有夢的中國人喜愛！

（作者是詩人）

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