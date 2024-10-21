自由開講》經濟危機下的迷失：中國房市「紓困」僅是空談？

◎張怡穎

中國經濟如同一艘迷航的船隻，正徘徊於風暴之中，而房地產市場的困境無疑是其中最為棘手的問題之一。北京當局似乎試圖在這片風雨飄搖的市場中注入一劑強心針，然而，5月宣佈的3,000億元房市紓困計畫至今僅發放了247億元，僅占計畫的8%，這無疑是一次失敗的操作。

假設這些房屋能以市價的一半出售，政府至少需要投入7.7兆元才能穩定市場。（路透檔案照）

我們來看看數據，從中或許可以瞭解為何這個紓困計畫會這般失敗。

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首先，中國各城市的租金收益率在1.75%至3%之間，而根據中國人民銀行的數據，2023年的企業貸款加權平均利率達到了3.88%。這個明顯的差距讓銀行對紓困貸款望而卻步，因為在銀行眼中，這樣的低收益率根本無法覆蓋信貸風險。銀行們自然不願意冒險，畢竟這類貸款的收益實在微不足道。

地方政府的態度也同樣消極。這類項目即使在紙面上看似合理，實際操作起來卻充滿了困難。地方官員們也並不熱衷於推進這些項目，因為他們心知肚明，即便市場觸底，未來的變數仍舊難以預測。於是，這些本應推動市場復甦的政策計畫就這樣成了擱淺的船隻，無法真正啟航。

中國政府至少需投入7.7兆元才能穩定市場

數據是最好的說明。中國的新增未售出房屋庫存已達到月平均銷量的30倍之多。這是什麼概念呢？假設這些房屋能以市價的一半出售，政府至少需要投入7.7兆元才能穩定市場，然而，當前3,000億元的紓困計畫根本連零頭都不夠，只占高盛估計所需資金的6%。

3,000億元的紓困計畫 根本連零頭都不夠

此計畫表面上看來，旨在支持地方政府購買未售出房屋並作為社會住宅出租，然而這一切在現實面前顯得蒼白無力。5,000億元的預計帶動銀行貸款額度，也不過是杯水車薪，根本無法改變整體房地產市場的頹勢。

信貸需求的大幅下降也是當前中國經濟面臨的重大挑戰。據統計，2023年7月，實體經濟新增貸款竟然出現了自2005年以來的首次負增長。這一數據反映出，企業和個人在當前經濟環境下的信心不足。即使政策面有一定的刺激措施，但經濟大環境的惡化使得市場參與者更加謹慎。

信貸風險的增加使得銀行更加保守，而銀行的保守態度又進一步打擊了地方政府的信心，形成了一個惡性循環。事實上，中國的房地產市場已經進入了一個冰封期，而當局的紓困計畫僅僅是曇花一現，並沒有給市場帶來實質性的改善。

從目前的情況來看，中國的房市紓困計畫要想取得實質性成果，面臨的挑戰是巨大的。

銀行和地方政府之間的利益矛盾 難解困境

首當其衝的是銀行和地方政府之間的利益矛盾，這使得政策的執行難度極大。其次，房地產市場本身的結構性問題，如高房價、高庫存、低租金收益率等，都是難以在短期內解決的頑疾。

有人或許會問，市場是否能夠在沒有進一步干預的情況下自我修復？從目前的數據來看，這種可能性並不大。相反，市場可能需要更加積極和具體的政策來加以引導，而非僅僅依賴銀行和地方政府的自主決策。

中國的房地產市場問題已經不是一天兩天了，而北京當局似乎仍在尋找有效的解藥。然而，從目前的政策執行情況來看，這些所謂的「紓困措施」更像是紙上談兵。當局應該正視這一問題，考慮採取更為直接和有效的措施，否則，這艘房市的沉船恐怕會帶來更多的災難。

片面救市或許一時假象 但無法解決問題

最終，這次的房市紓困計畫可能只是一場經濟政策失效的縮影，提醒著我們：在面對如此龐大且複雜的經濟體系時，片面的救市措施或許只能帶來一時的假象，而無法真正解決問題。中國經濟的復甦，或許比我們想像的要更加遙遠。

（作者為自營商）



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