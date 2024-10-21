晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》經濟危機下的迷失：中國房市「紓困」僅是空談？

2024/10/21 20:00

◎張怡穎

中國經濟如同一艘迷航的船隻，正徘徊於風暴之中，而房地產市場的困境無疑是其中最為棘手的問題之一。北京當局似乎試圖在這片風雨飄搖的市場中注入一劑強心針，然而，5月宣佈的3,000億元房市紓困計畫至今僅發放了247億元，僅占計畫的8%，這無疑是一次失敗的操作。

假設這些房屋能以市價的一半出售，政府至少需要投入7.7兆元才能穩定市場。（路透檔案照）假設這些房屋能以市價的一半出售，政府至少需要投入7.7兆元才能穩定市場。（路透檔案照）

我們來看看數據，從中或許可以瞭解為何這個紓困計畫會這般失敗。

首先，中國各城市的租金收益率在1.75%至3%之間，而根據中國人民銀行的數據，2023年的企業貸款加權平均利率達到了3.88%。這個明顯的差距讓銀行對紓困貸款望而卻步，因為在銀行眼中，這樣的低收益率根本無法覆蓋信貸風險。銀行們自然不願意冒險，畢竟這類貸款的收益實在微不足道。

地方政府的態度也同樣消極。這類項目即使在紙面上看似合理，實際操作起來卻充滿了困難。地方官員們也並不熱衷於推進這些項目，因為他們心知肚明，即便市場觸底，未來的變數仍舊難以預測。於是，這些本應推動市場復甦的政策計畫就這樣成了擱淺的船隻，無法真正啟航。

中國政府至少需投入7.7兆元才能穩定市場

數據是最好的說明。中國的新增未售出房屋庫存已達到月平均銷量的30倍之多。這是什麼概念呢？假設這些房屋能以市價的一半出售，政府至少需要投入7.7兆元才能穩定市場，然而，當前3,000億元的紓困計畫根本連零頭都不夠，只占高盛估計所需資金的6%。

3,000億元的紓困計畫 根本連零頭都不夠

此計畫表面上看來，旨在支持地方政府購買未售出房屋並作為社會住宅出租，然而這一切在現實面前顯得蒼白無力。5,000億元的預計帶動銀行貸款額度，也不過是杯水車薪，根本無法改變整體房地產市場的頹勢。

信貸需求的大幅下降也是當前中國經濟面臨的重大挑戰。據統計，2023年7月，實體經濟新增貸款竟然出現了自2005年以來的首次負增長。這一數據反映出，企業和個人在當前經濟環境下的信心不足。即使政策面有一定的刺激措施，但經濟大環境的惡化使得市場參與者更加謹慎。

信貸風險的增加使得銀行更加保守，而銀行的保守態度又進一步打擊了地方政府的信心，形成了一個惡性循環。事實上，中國的房地產市場已經進入了一個冰封期，而當局的紓困計畫僅僅是曇花一現，並沒有給市場帶來實質性的改善。

從目前的情況來看，中國的房市紓困計畫要想取得實質性成果，面臨的挑戰是巨大的。

銀行和地方政府之間的利益矛盾 難解困境

首當其衝的是銀行和地方政府之間的利益矛盾，這使得政策的執行難度極大。其次，房地產市場本身的結構性問題，如高房價、高庫存、低租金收益率等，都是難以在短期內解決的頑疾。

有人或許會問，市場是否能夠在沒有進一步干預的情況下自我修復？從目前的數據來看，這種可能性並不大。相反，市場可能需要更加積極和具體的政策來加以引導，而非僅僅依賴銀行和地方政府的自主決策。

中國的房地產市場問題已經不是一天兩天了，而北京當局似乎仍在尋找有效的解藥。然而，從目前的政策執行情況來看，這些所謂的「紓困措施」更像是紙上談兵。當局應該正視這一問題，考慮採取更為直接和有效的措施，否則，這艘房市的沉船恐怕會帶來更多的災難。

片面救市或許一時假象 但無法解決問題

最終，這次的房市紓困計畫可能只是一場經濟政策失效的縮影，提醒著我們：在面對如此龐大且複雜的經濟體系時，片面的救市措施或許只能帶來一時的假象，而無法真正解決問題。中國經濟的復甦，或許比我們想像的要更加遙遠。

（作者為自營商）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書