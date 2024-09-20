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自由開講》阿共吹牛第一「人大是人類政治制度史上的偉大創造」？

2024/09/20 16:30

◎張天泰

中國經濟崩盤、天災人禍頻傳之際，習近平卻忙著吹噓，人民代表大會制度是中共領導中國人民艱辛探索長期奮鬥的成果，是從中國土壤中生長起來的全新政治制度，是「人類政治制度史上的偉大創造」。中國政治「從根本上實現了由少數人掌握政權、絕大多數人受壓迫被剝削到中國共產黨領導、人民當家作主的偉大跨越」，實現了偉大變革。

習近平吹噓指人民代表大會制度是「人類政治制度史上的偉大創造」。（歐新社資料照）習近平吹噓指人民代表大會制度是「人類政治制度史上的偉大創造」。（歐新社資料照）

中國天災人禍不斷 習近平忙著吹噓維穩

「吹牛」一詞本源自中國西北部方言。 話說黃河上游一帶河水湍急，而當地牛羊眾多，人們就想到把牛皮或羊皮袋吹成氣囊，製成渡河過江的皮筏子，由於當時沒有充氣工具，人只能靠張嘴把皮袋吹漲，可以想像過程並不輕鬆，特別是體積較大的牛皮袋，即使肺活量大的人也不能獨力完成，需要數人輪流接力將它吹漲，如果有吉祥物吹牛世界大賽個人組，習可獲得世界冠軍！

習錯誤的各項經濟政策 中國財政越來越窮

現在因習錯誤的各項經濟政策，導致中國財政越來越窮，地方政府越來越沒錢，連昔日被世界稱為「東方之珠」的香港也被拖累，香港曾經是全球奢侈品中心之一，惟近年零售業不振。政府數據顯示，零售銷售連續5個月下跌，7月銷售額為291億港元，按年跌11.8%；其中奢侈品則更大跌25%。

而標普全球公布，香港8月採購經理指數（PMI）降至49.4，較7月跌0.1，反映營商環境連續4個月轉差。數據反映營商環境持續疲弱，企業經營信心仍然低迷，面對需求降溫，企業連續4個月縮減人手，以及加緊去庫存。

但中共官員還對香港自我洗腦，說香港已經「由治及興」？如同習說些假、大、空的民族主義話術就可把經濟搞好？

共產黨信奉無神論，卻要拜習近平為神，經濟政策的表現就是急功近利，不講信譽，且自以為聰明搞爾虞我詐的鬥爭。導致整個中國誠信在國際早已破產。習近平整天要模仿毛澤東做皇帝的白日夢，如果在經濟學認知上只能「黨領導一切」、「集中力量辦大事」，永遠「摸石頭過河」，那中國經濟共產主義社會永遠在世界站不起來，習近平只會加速中國被世界淘汰出局！

（作者為政治工作者、教育博士）


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