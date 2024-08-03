自由開講》中國房企推「買一送一」 房市持續低迷經濟雪上雙

◎茜茜

近日，中國房企萬科推出「買一送一」的促銷活動，顯示出中國房地產市場陷入困境，隨著成交量下滑和財政壓力增大，這一現象反映出中共政權面臨的經濟與社會挑戰，透過分析這一現象，可以揭示中共在經濟困境中的應對策略，並思考我國人民如何看清中共繁華表象背後的脆弱。

近日，中國房企萬科推出「買一送一」的促銷活動，顯示出中國房地產市場陷入困境。（資料照）

中國房地產市場的財政困境

中國房地產市場長期以來是經濟增長的重要驅動力，但隨著市場需求減少和政策收緊，房企財政壓力不斷加劇。萬科推出的「買一送一」活動，正是房企為了刺激市場需求、減輕庫存壓力而採取的非常手段，這一活動反映出房企在市場低迷時期的困境，以及財政困難對企業經營模式的衝擊。

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中共政權面臨的經濟危機

中共政權在面對房地產市場危機時，採取了多種策略來穩定經濟，包括減稅、增加公共支出等，然這些措施未能根本解決問題，反而使財政赤字進一步擴大，房地產市場的低迷，不僅影響了經濟增長，也加劇了金融風險，對中共政權的執政穩定構成了挑戰。

無視民眾需求的中共策略

在面對經濟困境時，中共更多關注的是維持政權穩定，而非解決民眾的實際需求，房地產市場的問題，反映出中共在政策制定上缺乏長遠考慮，忽視了普通民眾的生活需求，這種策略的結果是民眾生活壓力增大社會矛盾加劇，進一步削弱了中共的合法性。

我國人民看清中共的雙面手法

通過觀察中共在經濟困境中的應對策略，我國人民可以更加清楚地認識到中共繁華表象下的脆弱，中國房地產市場的困境，揭示出中共在面對內部問題時的無力和無視民眾需求的本質，這種現象提醒我國人民，不應被中共的外在繁榮所迷惑，而應深入了解其內部矛盾和問題。

應對中共挑戰的策略

面對中共的經濟和社會挑戰，我國應加強自身的經濟實力和社會穩定；同時，我國應積極推動國際合作，擴大經濟影響力，減少對中國市場的依賴；此外，應通過媒體和教育等手段，增強國內民眾對中共問題的認識，促進社會共識，形成應對中共挑戰的合力。

中國房地產市場的困境，反映出中共政權在面臨經濟挑戰時的無力和無視民眾需求的本質，我國人民應通過深入了解這一現象，認清中共繁華表象背後的脆弱，並採取有效策略提升自身實力，應對中共挑戰。

（作者為研究生）

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