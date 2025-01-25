自由開講》習近平對台放空話

◎ 盧正邦

習近平曾被中共自己的元老李銳譏評，文化只有小學生程度。的確，他成長在文革年代，只受過七年的基本教育。儘管這並不妨礙他有強悍的政治生存能力，特別是有夠狠的抓權能耐，綜觀他主政後的論述，卑之無甚高論，總離不開口號性的教條。

中國國家主席習近平發表新年賀詞，試圖提振各界對北京在經濟轉型與抗衡外部壓力信心。（歐新社檔案照）

他前幾天發表的元旦講話提到台灣，只兩句帶過，依然是口號形式，邏輯不通。他說︰「兩岸同胞一家親，…誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。」

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首先，近來共軍不斷對台文攻武嚇，多次在台海周圍軍演，大張旗鼓，企圖恫嚇台灣人們，說「兩岸一家親」矛盾得很，只能是一派純瞎說。

國防部日前偵獲中共空警-500等軍機在台灣周邊活動。（資料照，國防部提供）

其次，「祖國」云云，文不對題。「祖國」通常是遷移外國的僑民後代對原先母國懷有敬慕之意的稱謂，習在此用上這詞實為語法有錯。何况習以中華人民共和國主席的身份講話，也僅此而已，並無權代表歷史中國，而自由民主的台灣人民又有誰或多少人認同接受專制極權的中華人民共和國，遑論視之為祖國？

更諷刺的是中共祖師爺馬克思強調工人無祖國的概念，習近平後來以工農兵學員身份破格取得馬克思主義專業的學位，竟會不知？「名不正，言不順」，莫此為甚。

最後，「統一的歷史大勢」的話，尤其無稽。事實是中共靠搞分裂起家，先是在赣南成立中華蘇維埃共和國，後在抗日戰爭終，發動全面軍事政變，分裂中華民国。理論上，即便在歷史中國的語境中，誠如三國演義膾炙人口的「分久必合，合久必分」的定律，統一並非常例，甚至有學者統計，歷史中國屬於分的時期要長過合的時期，習近平統一之說顯然是強詞奪理。而時下中國的形勢，中共的執政，究竟是否有分的潛在勢頭，尚且見仁見智，大有商榷餘地。再環視放眼當今世界，分出的國家數目與日俱增，習近平無視於此，思維陳舊，見識有限之故。

而所謂「歷史大勢」，習近平果真言不由衷。當今世界各共產國家由鼻祖前蘇聯起早已逐一消亡，所餘北韓及古巴皆已非共產典型之國，現獨遺共產中國以此自居，習近平內心深處可不慌否？內荏而色厲，反言歷史大勢適足以曝自拙。中共用字冠名常涵反義，例證︰一九四九年的「解放」，迅即上百萬人頭落地，數千萬人饑死。今共軍仍自稱「解放軍」，不知所謂之極。

以上，批評歸批評，習近平對台灣講空話，表示此時此刻的他，內外交困夠煩腦，無心對台有所著墨。台灣宜乎把握時機，好好整頓自己。



（作者為美國律師）

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