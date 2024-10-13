自由開講》「疑賴論」是無中生有的統戰話術！

◎陳啟濃

馬英九基金會執行長發言指出國際危機組織報告證明「疑賴論」發酵，建議賴清德應回歸憲法與兩岸條例。起因於馬英九在哈佛大學演講，提到賴清德的「新兩國論」台獨宣言，違反中華民國憲法，危害台灣人民安全，引起國際普遍疑慮，國際危機組織（ICG）報告就證實這一點。

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

馬蕭老闆伙計兩人一搭一唱想要蒙騙國際社會以台灣人民，單單用一個國際組織的報告就做出台灣政局的延伸，而且把不安的疑慮都加諸在賴清德總統的身上，對於習近平的專制極權，卻完全沒有絲毫的危機因素，顯然是自甘淪為中共的打手，製造賴清德政府是挑起兩岸緊張局勢的元兇。

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事實卻是賴清德總統從就任以來，完全按照中華民國憲法的規定，指出兩岸沒有附屬的關係，各自都是獨立的國家，並希望兩岸關係能秉持對等尊重的原則。這樣的主張是哪門子的「台獨」，卻是堅定地捍衛現狀的政治主張。因為賴清德就任以來，台灣都按照既有的國家體制在運作，賴清德只是在確認國家主權的事實上做了更多次堅定的表述。

國際社會真正深感疑慮，認為造成不安的最大元兇，反倒是中共政權以及習近平。習近平對於權力的迷戀與把持，中共政權的專制腐敗，加上一黨專政，共產主義不符合於現今民主自由國際社會的潮流，造成中國是當前全世界感到最不安定的因素。

台灣對國家主權的捍衛以及參與國際社會對自由民主的守護，反而是世界安定最大的一個力量。我們絕不容許國內少數政黨及政治人物昧於事實，挑撥國人對元首的尊重與信任。如果堅決地維持現狀的政治體制都不見容於中共的併吞野心，不安定的環境是誰造成，不就很明顯了。

（作者為政治評論員）

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