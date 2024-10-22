自由開講》倡議「祖國」者，便是「阻國」人！

◎陳學獎

在台灣倡議「中華人民共和國」為自己祖國的中華民國國民，壓根兒就是阻礙「中華民國」國家進步與發展的「阻國人」！

台灣在李登輝總統時代解除戒嚴，邁向民主自由的生活，亦開放兩岸人道交流，讓當年被迫跟隨蔣介石渡海來台的外省籍軍民們，得以返回中國的故鄉探親。所以「中華民國在台灣」以及「兩國分治」的不爭事實，早已藉由外省第一代的戰士們傳遍於海峽兩岸了！

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台灣在李登輝總統時代解除戒嚴，邁向民主自由的生活，亦開放兩岸人道交流，讓當年被迫跟隨蔣介石渡海來台的外省籍軍民們，得以返回中國的故鄉探親。（資料照）

當年李前總統極力呼籲「戒急用忍」政策，卻阻擋不了台商前仆後繼的西進中國內地去發展，結果老兵們回鄉探完親，依舊選擇回到台灣安居。而商人們助長了中國內地的經濟發展後，卻無法將盈餘攜回台灣，只能被迫遷往更內地的窮鄉僻攘去接續開發，最終還被中國搖擺的政策給玩弄殆盡，不得不抱命收攤奔回台灣。

中國經由外資的挹注，促使其經濟發展快速成長、軍事武力日益茁壯，如今卻要改變台海現狀及打破國際慣例及規則，其手段無所不用其極！更長期以「祖國」一詞脅迫赴中發展的台商及藝人，要明確表態承認中華人民共和國為其「祖國」，否則便百般的刁難！

圖為日前台灣藝人黃安在微博上，提前祝賀中國國慶，並稱「祖國」生日快樂。（翻攝自微博）

而在蔡英文前總統主政時期，台灣好不容易成功的躍上國際舞台，深受世界各國的認同與支持。為台灣奠定了良好的經濟基礎及穩定的國防。賴總統上任後亦曾多次公開宣示：「中華民國是一個主權獨立的國家」！所以我想在台灣我們只有逝去的先人叫做「祖先」！而沒有「祖國」這個稱謂，中華民國國民更毋需「祖國」來凌駕與涵蓋。

台灣的經濟奇蹟！是靠全體國人努力打拼而來的，不是拜中國所賜予的！所以在台灣不論是先來後到的原住民或新住民，大家都應以「國家意識」而團結在一起！兵法云：「敵人高聳的城牆並不可怕，最可怕的是內應啊！」。在國內倡議「祖國」論者，無疑即是中國之內應！也就是全民之公敵！更是阻礙中華民國各項進步與發展的「絆腳石」！既然是國家的「全民公敵」與「絆腳石」，理應當受全體國人之唾棄與社會之譴責才是，焉有資格再享國家賦予的福利與待遇！

（作者為公務員）



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