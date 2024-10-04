自由開講》中共政協75週年，習近平對港澳臺政策

◎何翊瑞

近日中共於9/20日舉行慶祝中國人民政治協商會議成立75周年，期間習近平總書記一貫在大會上洗腦式的精緻宣傳，頻繁強調在75年來人民政協和馬克思列寧主義是統一戰線與政黨理論和民主政治理論相結合，有利把愛國組織更加團結與聯合，並在中共領導下的人民政協堅持團結和民主，以服務黨和國家為中心任務。

中共日前舉行慶祝政協75週年，習近平總書記一貫洗腦式的精緻宣傳。不過中國民眾對未來感到悲觀的比例20年來上升7倍。（美聯社）

在回顧歷史和展望未來之中，人民政協的政治優勢顯著，藉此不斷鞏固和發展才能讓中國共產黨對人民政協的全面領導，並加強思想的政治引領，促使廣泛凝聚共識成為中心的環節，倘若要發展民主就必須堅定不移的走中國特色社會主義政治發展道路，藉由政協的鮮明政治屬性落實中共中央的決策部屬，此外這凝聚起來的政治責任，還要加強理論的武裝，才會在思想與行動上步調一致。

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一、對臺方面

在臺灣方面，習近平總書記要求要全面貫徹『新時代黨解決臺灣問題的整體方略』，並且需鑄勞中華民族共同體意識為主線，加強對黨外知識份子與非公有製經濟人士的政治引領，深化兩岸領域的融合發展和促進兩岸同胞的心靈契合，堅決反對任何情勢的『台獨』分裂活動。

二、對港澳方面

習近平總書記希望各界代表人士可以拓展團結，密切同愛國愛港愛澳政團社團，協助香港、澳門更能融入國家發展大局。

三、結論

習近平此次對臺一共提及兩次與一次臺獨的字眼，基本上這一連串的口號組合，其目的只講一件事情，就是需要聽黨的指揮與服務黨為中心任務，同時顯示對臺政策上有弱化武統聲浪的趨向。

以我國外交部政務次長吳志中表示，政府在擬定印太政策與新南向政策相關，展現出自我防衛決心。

目前國際間首重是維持和平，而非是意圖破壞區域和平與維持臺海穩定，這些議題都是當前全球民主國家所共同關心，也是當前我國與各民主國家強化夥伴的戰略要素；遏止中共的威權主義侵略與擴張。

（作者為教官）

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